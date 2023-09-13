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Posted Сегодня, 07:46

Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

В Уфе появится еще один светомузыкальный фонтан

В Уфе появится еще один светомузыкальный фонтан

13 сентября 2023, 07:46
Фото: 1MI
Информацию о проекте подтвердили представители мэрии, отметив, что он уже получил одобрение Госэкспертизы.

Фонтан планируют построить на территории ДК «Моторостроитель». Согласно имеющейся документации, фонтан будет иметь прямоугольную форму и будет представлять собой плоскостную конструкцию. Он будет оснащен подсветкой и светомузыкой, способной работать в пяти различных режимах и проигрывать 15 различных мелодий.

В настоящее время власти активно ищут источник финансирования для реализации данного проекта. После нахождения необходимых средств будет объявлен конкурс, на основании которого будет выбрана подрядная организация для строительства фонтана.

В парке Кашкадан, в микрорайоне Сипайлово, находится уже один мультимедийный фонтан. Ещё один мультимедийный фонтан «Семь девушек» находится в центре Уфы в театральном сквере

Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщал о реставрации известного фонтана «Мальчик с кураем». Бюджет работ составит 298,5 млн. рублей. Завершении реконструкции фонтана планируется к 2024 году.

#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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