В Уфе появится еще один светомузыкальный фонтан

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Фонтан планируют построить на территории ДК «Моторостроитель». Согласно имеющейся документации, фонтан будет иметь прямоугольную форму и будет представлять собой плоскостную конструкцию. Он будет оснащен подсветкой и светомузыкой, способной работать в пяти различных режимах и проигрывать 15 различных мелодий.
В настоящее время власти активно ищут источник финансирования для реализации данного проекта. После нахождения необходимых средств будет объявлен конкурс, на основании которого будет выбрана подрядная организация для строительства фонтана.
В парке Кашкадан, в микрорайоне Сипайлово, находится уже один мультимедийный фонтан. Ещё один мультимедийный фонтан «Семь девушек» находится в центре Уфы в театральном сквере
Ранее мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщал о реставрации известного фонтана «Мальчик с кураем». Бюджет работ составит 298,5 млн. рублей. Завершении реконструкции фонтана планируется к 2024 году.