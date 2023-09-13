В Уфе появится еще один светомузыкальный фонтан

Фонтан планируют построить на территории ДК «Моторостроитель». Согласно имеющейся документации, фонтан будет иметь прямоугольную форму и будет представлять собой плоскостную конструкцию. Он будет оснащен подсветкой и светомузыкой, способной работать в пяти различных режимах и проигрывать 15 различных мелодий.