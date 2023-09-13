В Уфе нашли шубу стоимостью 1,2 млн рублей

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Так, на продажу в Уфе выставили норковую шубу британского модного дома Burberry. Продавец позиционирует шубу как новую, отмечая, что на ней сохранилась бирка, а также приводит подробное описание её параметров. В конце продавец добавляет, что торг неуместен, а дополнительные фото шубы он готов выслать по запросу.
Как выяснил Mkset, шуба была впервые презентована на показе модного дома в феврале 2012 года, прошедшего в рамках недели моды в Лондоне. В тот период креативным директором бренда являлся Кристофер Бейли, покинувший свой пост в марте 2018 года.
На подиуме образ дополнили замшевым поясом с бантом, шипованными кожаными перчатками и клатчем с золотой фурнитурой.
Примечательно, что такую же шубу продают на зарубежной площадке Ebay за 9 999,99 долларов или примерно 950 тысяч рублей. Описание шубы здесь куда более продающее, чем в объявлении из Уфы.
«Роскошное норковое пальто с женственной присборенной талией. Мех норки был искусно сострижен для придания ему роскошной текстуры. Элегантные структурированные плечи и кожаные манжеты с поясом» — пишет продавец.