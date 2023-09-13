В Уфе нашли шубу стоимостью 1,2 млн рублей

Так, на продажу в Уфе выставили норковую шубу британского модного дома Burberry. Продавец позиционирует шубу как новую, отмечая, что на ней сохранилась бирка, а также приводит подробное описание её параметров. В конце продавец добавляет, что торг неуместен, а дополнительные фото шубы он готов выслать по запросу.