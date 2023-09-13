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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Уфе нашли шубу стоимостью 1,2 млн рублей

В Уфе нашли шубу стоимостью 1,2 млн рублей

13 сентября 2023, 12:49
Фото: 1MI
Дизайнерскую шубу выставили на продажу на одном из российских интернет-сервисов.

Так, на продажу в Уфе выставили норковую шубу британского модного дома Burberry. Продавец позиционирует шубу как новую, отмечая, что на ней сохранилась бирка, а также приводит подробное описание её параметров. В конце продавец добавляет, что торг неуместен, а дополнительные фото шубы он готов выслать по запросу.

Вероятно, в комплекте с шубой идет чехол-пыльник для хранения Вероятно, в комплекте с шубой идет чехол-пыльник для хранения
Вероятно, в комплекте с шубой идет чехол-пыльник для хранения
Фото: Avito.ru

Как выяснил Mkset, шуба была впервые презентована на показе модного дома в феврале 2012 года, прошедшего в рамках недели моды в Лондоне. В тот период креативным директором бренда являлся Кристофер Бейли, покинувший свой пост в марте 2018 года.

На подиуме образ дополнили замшевым поясом с бантом, шипованными кожаными перчатками и клатчем с золотой фурнитурой.

Образ с меховым пальто и фантазийными перчатками критики сочли одним из лучших в коллекции Образ с меховым пальто и фантазийными перчатками критики сочли одним из лучших в коллекции
Образ с меховым пальто и фантазийными перчатками критики сочли одним из лучших в коллекции
Фото: Vogue.com

Примечательно, что такую же шубу продают на зарубежной площадке Ebay за 9 999,99 долларов или примерно 950 тысяч рублей. Описание шубы здесь куда более продающее, чем в объявлении из Уфы.

А здесь можно увидеть, как выглядит шуба в лукбуке бренда и в жизни А здесь можно увидеть, как выглядит шуба в лукбуке бренда и в жизни
А здесь можно увидеть, как выглядит шуба в лукбуке бренда и в жизни
Фото: Avito.ru
«Роскошное норковое пальто с женственной присборенной талией. Мех норки был искусно сострижен для придания ему роскошной текстуры. Элегантные структурированные плечи и кожаные манжеты с поясом» — пишет продавец.
#Общество#Город#Новости Уфы#Азамат Нухов#Роскошь#Покупки
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