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Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

В Уфе изменится один из старейших автобусных маршрутов

В Уфе изменится один из старейших автобусных маршрутов

13 сентября 2023, 05:35
Фото: 1MI
Об этом напомнила городская администрации.

Схема движения автобуса №39 в Уфе изменится с 16 сентября. Теперь он будет следовать по улицам Комсомольской и 8 Марта от остановки «Улица Комсомольская», а затем свернет на улицу 50-летия Октября, чтобы добраться до остановки «Дом печати». Это решение было принято с целью улучшения покрытия общественным транспортом города.

Ранее Mkset сообщал, что после получения результатов голосования, городская мэрия приняла окончательное решение об изменении маршрута.

#Город#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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