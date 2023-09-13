В Уфе изменится один из старейших автобусных маршрутов

Схема движения автобуса №39 в Уфе изменится с 16 сентября. Теперь он будет следовать по улицам Комсомольской и 8 Марта от остановки «Улица Комсомольская», а затем свернет на улицу 50-летия Октября, чтобы добраться до остановки «Дом печати». Это решение было принято с целью улучшения покрытия общественным транспортом города.