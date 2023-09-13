В одном из банков Башкирии аннулировали лицензию

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
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Updated Сегодня, 17:12
Отныне Райффайзен не сможет осуществлять деятельность специализированного депозитария ПИФ и НПФ. Решение об отказе было принято самими банком. Основанием для этого послужило то, что с нынешнего года клиенты компании были переведены в новый спецдепозитарий — «РБРУ Специализированный депозитарий», созданный специально для таких целей.
Как сообщил представитель банка, решение об аннулировании лицензии не повлияет на его работу.
Решение об отзыве лицензии было принято сегодня, 13 сентября. Сообщение об этом можно найти на сайте банка России.