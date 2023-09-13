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Posted Сегодня, 17:10

Published Сегодня, 17:10

Modified Сегодня, 17:12

Updated Сегодня, 17:12

В одном из банков Башкирии аннулировали лицензию

В одном из банков Башкирии аннулировали лицензию

13 сентября 2023, 17:10
Фото: Мария Грехова / 1MI
Центральный банк России отозвал лицензию Райффайзенбанка, выданную в 2008 году. Сообщается, что решение было принято с связи с заявлением самого банка.

Отныне Райффайзен не сможет осуществлять деятельность специализированного депозитария ПИФ и НПФ. Решение об отказе было принято самими банком. Основанием для этого послужило то, что с нынешнего года клиенты компании были переведены в новый спецдепозитарий — «РБРУ Специализированный депозитарий», созданный специально для таких целей.

Как сообщил представитель банка, решение об аннулировании лицензии не повлияет на его работу.

Решение об отзыве лицензии было принято сегодня, 13 сентября. Сообщение об этом можно найти на сайте банка России.

#Центральный Банк России#Финансы#Анна Савельева#Райффайзенбанк#Лицензия#Депозитарий#РБРУ Специализированный депозитарий#ПИФ#НПФ
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