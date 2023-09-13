В одном из банков Башкирии аннулировали лицензию

Отныне Райффайзен не сможет осуществлять деятельность специализированного депозитария ПИФ и НПФ. Решение об отказе было принято самими банком. Основанием для этого послужило то, что с нынешнего года клиенты компании были переведены в новый спецдепозитарий — «РБРУ Специализированный депозитарий», созданный специально для таких целей.