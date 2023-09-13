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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

В Башкирии потеплеет до +21

В Башкирии потеплеет до +21

13 сентября 2023, 05:14
Фото: 1MI
Об этом сообщили гидрометеорологии Башкирии.

В предстоящие дни в Башкирии ожидается потепление до +21°, как сообщает Башгидромет. Погоду в регионе будет определять область повышенного давления, приходящая из западных районов России. В результате этого количество осадков в регионе уменьшится, за исключением некоторых районов, где возможны небольшие дожди.

Ночные температуры ожидаются прохладными, составляя +4, +9°. Синоптики также предупреждают о возможности тумана на дорогах ночью и утром, с видимостью, не превышающей 500 метров.

#Башкирия#Уфа#Погода#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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