В Башкирии потеплеет до +21

В предстоящие дни в Башкирии ожидается потепление до +21°, как сообщает Башгидромет. Погоду в регионе будет определять область повышенного давления, приходящая из западных районов России. В результате этого количество осадков в регионе уменьшится, за исключением некоторых районов, где возможны небольшие дожди.