В Башкирии потеплеет до +21

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В предстоящие дни в Башкирии ожидается потепление до +21°, как сообщает Башгидромет. Погоду в регионе будет определять область повышенного давления, приходящая из западных районов России. В результате этого количество осадков в регионе уменьшится, за исключением некоторых районов, где возможны небольшие дожди.
Ночные температуры ожидаются прохладными, составляя +4, +9°. Синоптики также предупреждают о возможности тумана на дорогах ночью и утром, с видимостью, не превышающей 500 метров.