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Published Сегодня, 11:12

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Updated Сегодня, 11:14

В Башкирии информацию о продаже лекарственных средств станут заносить в базу данных

В Башкирии информацию о продаже лекарственных средств станут заносить в базу данных

13 сентября 2023, 11:12
Фото: Антон Засимов / 1MI
Изменения вступили в силу с 1 сентября этого года.

С начала осени при продаже медикаментов фармацевты обязаны вносить в систему мониторинга движения лекарственных препаратов данные, прописанные в рецептах: номер, серию и дату. На каждый препарат рецепторной группы должен быть выписан отдельный чек. Такое решение следует из Постановления правительства РФ, принятого в марте текущего года.

По мнению властей, система МДЛП поможет контролировать количество выпускаемых медицинских препаратов, а также обеспечит их безопасность. Говоря иначе, теперь пациенты буду получать прописанную им норму без возможности закупать медикаменты сразу в больших количествах.

В службе по надзору в сфере здравоохранения пояснили, что нововведения касаются только льготных лекарств, получаемых особой категорией граждан, куда входят инвалиды, ветераны, диабетики, люди с онкологическими заболеваниями, а также некоторые другие. С полным списком можно ознакомиться из Постановления правительства РФ от 30.07.1994. Также новые правила затрагивают препараты строгого учёта, среди них — лекарства с содержанием наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.

Такое решение правительства вызвало негодование не только у некоторых простых людей, но и у исполнительного директора РААС, которая дала понять, что для пациентов и самих аптек новая система будет доставлять неудобства. Свою точку зрения по этому поводу высказала и глава Общественного совета защиты прав пациентов. По его мнению, система требует доработки, поскольку сейчас в ней есть большие пробелы. Об этом сообщили в медиацентре РААС.

Минздрав напоминает, что на территории России все медицинские препараты подразделяются на два типа: рецептурные и безрецептурные. Узнать точно, к какой группе относится то или иное лекарство, можно из прилагающейся инструкции, по запросу в интернете или у фармацевта.

#Общество#Минздрав#Анна Савельева#Лекарственные средства#Медикаменты#Фармацевты#Система мониторинга#Рецепты#Постановление правительства РФ#МДЛП#Льготные лекарства#Препараты строгого учета#РААС
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