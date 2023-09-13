В Башкирии информацию о продаже лекарственных средств станут заносить в базу данных

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
С начала осени при продаже медикаментов фармацевты обязаны вносить в систему мониторинга движения лекарственных препаратов данные, прописанные в рецептах: номер, серию и дату. На каждый препарат рецепторной группы должен быть выписан отдельный чек. Такое решение следует из Постановления правительства РФ, принятого в марте текущего года.
По мнению властей, система МДЛП поможет контролировать количество выпускаемых медицинских препаратов, а также обеспечит их безопасность. Говоря иначе, теперь пациенты буду получать прописанную им норму без возможности закупать медикаменты сразу в больших количествах.
В службе по надзору в сфере здравоохранения пояснили, что нововведения касаются только льготных лекарств, получаемых особой категорией граждан, куда входят инвалиды, ветераны, диабетики, люди с онкологическими заболеваниями, а также некоторые другие. С полным списком можно ознакомиться из Постановления правительства РФ от 30.07.1994. Также новые правила затрагивают препараты строгого учёта, среди них — лекарства с содержанием наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.
Такое решение правительства вызвало негодование не только у некоторых простых людей, но и у исполнительного директора РААС, которая дала понять, что для пациентов и самих аптек новая система будет доставлять неудобства. Свою точку зрения по этому поводу высказала и глава Общественного совета защиты прав пациентов. По его мнению, система требует доработки, поскольку сейчас в ней есть большие пробелы. Об этом сообщили в медиацентре РААС.
Минздрав напоминает, что на территории России все медицинские препараты подразделяются на два типа: рецептурные и безрецептурные. Узнать точно, к какой группе относится то или иное лекарство, можно из прилагающейся инструкции, по запросу в интернете или у фармацевта.