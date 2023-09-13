В Башкирии информацию о продаже лекарственных средств станут заносить в базу данных

Такое решение правительства вызвало негодование не только у некоторых простых людей, но и у исполнительного директора РААС, которая дала понять, что для пациентов и самих аптек новая система будет доставлять неудобства. Свою точку зрения по этому поводу высказала и глава Общественного совета защиты прав пациентов. По его мнению, система требует доработки, поскольку сейчас в ней есть большие пробелы. Об этом сообщили в медиацентре РААС.