Суд в Башкирии вынес приговор в отношении директора детской художественной школы

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Как стало известно, с 2019 года директриса, начисляя премиальные выплаты сотрудникам школы, сообщила о том, что им необходимо перечислять часть средств на её личный счёт, а также на счёт секретаря. Своё требование она объяснила нуждами учебного заведения.
За время, в которое женщине удавалось безнаказанно проворачивать свою мошенническую сферу, она получила от преподавателей более 477 тысяч рублей. Деньгами она потратила на собственные нужды.
Городской суд города Октябрьский признал директрису виновной. Ей было назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года условно. Испытательный срок составит 3 года. Помимо этого, женщина не сможет претендовать на должности государственных органах и органах местного самоуправление. Ограничение будет действовать 2 года.
Осуждённая признала свою вину. Наказание пока не вступило в законную силу.
Ранее мы писали о том, что в Уфе суд вынес приговор в отношении экс-заведующей детским садом №234. Женщину также признали виновной в мошенничестве.