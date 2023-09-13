Студент металлургического колледжа погиб на паре: стали известны подробности

Posted Сегодня, 18:50
Published Сегодня, 18:50
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Выяснилось, что первокурсник потерял сознание, когда сдавал стометровку. У парня якобы были проблемы с сердцем, которые ограничивали его в занятии спортом, но не запрещали их вовсе, поэтому преподаватель по физической культуре спокойно допустил студента к занятию. Тем не менее, нормативы ему были противопоказаны из-за большой нагрузки, но подросток сам хотел принимать участие в этом. Об этом сообщает UFA1.RU со ссылкой на источник, хорошо ознакомленный с подробностями ситуации.
В Минздраве РБ сообщили, что медики на протяжении долгого времени пытались вывести 16-летнего парня из состояния клинической смерти, однако по прибытии в медучреждение им оставалось только констатировать окончательную смерть.
Как считает сам спикер, трагедии можно было бы избежать, если бы родители юноши лично сообщили преподавателю о болезни и её ограничениях, а врачи, якобы знающие, на какую специальность тот поступает, полностью запретили ему физические нагрузки. По мнению источника, подросток мог бы пойти в гуманитарный колледж, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, однако отец погибшего юноши рассказал о том, что тот сам захотел учиться именно в металлургическом колледже.
Какая-то странная история, по словам спикера, произошла и со справкой. Как тот сообщил, от приехавших на вызов медиков она вернулась с помарками.
Напоминаем, что инцидент произошёл 12 сентября в Белорецке.