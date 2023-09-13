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Студент металлургического колледжа погиб на паре: стали известны подробности

Студент металлургического колледжа погиб на паре: стали известны подробности

13 сентября 2023, 18:50
Фото: 1MI
Причиной трагедии, предположительно, стала болезнь сердца.

Выяснилось, что первокурсник потерял сознание, когда сдавал стометровку. У парня якобы были проблемы с сердцем, которые ограничивали его в занятии спортом, но не запрещали их вовсе, поэтому преподаватель по физической культуре спокойно допустил студента к занятию. Тем не менее, нормативы ему были противопоказаны из-за большой нагрузки, но подросток сам хотел принимать участие в этом. Об этом сообщает UFA1.RU со ссылкой на источник, хорошо ознакомленный с подробностями ситуации.

В Минздраве РБ сообщили, что медики на протяжении долгого времени пытались вывести 16-летнего парня из состояния клинической смерти, однако по прибытии в медучреждение им оставалось только констатировать окончательную смерть.

Как считает сам спикер, трагедии можно было бы избежать, если бы родители юноши лично сообщили преподавателю о болезни и её ограничениях, а врачи, якобы знающие, на какую специальность тот поступает, полностью запретили ему физические нагрузки. По мнению источника, подросток мог бы пойти в гуманитарный колледж, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, однако отец погибшего юноши рассказал о том, что тот сам захотел учиться именно в металлургическом колледже.

Какая-то странная история, по словам спикера, произошла и со справкой. Как тот сообщил, от приехавших на вызов медиков она вернулась с помарками.

Напоминаем, что инцидент произошёл 12 сентября в Белорецке.

#Происшествия#Новости Башкирии#Студенты#Белорецк#Анна Савельева#Металлургический колледж
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