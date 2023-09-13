Студент металлургического колледжа погиб на паре: стали известны подробности

Как считает сам спикер, трагедии можно было бы избежать, если бы родители юноши лично сообщили преподавателю о болезни и её ограничениях, а врачи, якобы знающие, на какую специальность тот поступает, полностью запретили ему физические нагрузки. По мнению источника, подросток мог бы пойти в гуманитарный колледж, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, однако отец погибшего юноши рассказал о том, что тот сам захотел учиться именно в металлургическом колледже.