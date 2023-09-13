Сотрудники МЧС спасли животных на пожаре в Нефтекамске

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Пожар начался на крыше дома на улице Советской. Хозяева успели выбежать из дома, но их питомцы остались внутри. Прибывшие спасатели обнаружили и вынесли из горящего здания без сознания черного кота. Также удалось освободить собаку, которая была привязана, пишет «КП-Уфа».
С помощью специального аппарата для искусственного дыхания пожарным удалось вернуть кота к жизни. А собака, кажется, улыбнулась и показала, что с ней все хорошо, — рассказали в МЧС.
Пожар удалось локализовать. В тушении участвовали 15 человек и пять единиц техники. Причину возгорания выясняет следственная группа МЧС.