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Published Сегодня, 13:24

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Updated Сегодня, 13:26

Сотрудники МЧС спасли животных на пожаре в Нефтекамске

13 сентября 2023, 13:24
Вечером 12 сентября в Нефтекамске произошел пожар, который чуть не унес жизни домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

Пожар начался на крыше дома на улице Советской. Хозяева успели выбежать из дома, но их питомцы остались внутри. Прибывшие спасатели обнаружили и вынесли из горящего здания без сознания черного кота. Также удалось освободить собаку, которая была привязана, пишет «КП-Уфа».

С помощью специального аппарата для искусственного дыхания пожарным удалось вернуть кота к жизни. А собака, кажется, улыбнулась и показала, что с ней все хорошо, — рассказали в МЧС.

Пожар удалось локализовать. В тушении участвовали 15 человек и пять единиц техники. Причину возгорания выясняет следственная группа МЧС.

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