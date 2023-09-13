Сбер запустил в Башкортостане сервис «Оплата улыбкой»

Новый бесконтактный способ оплаты доступен клиентам Сбербанка. Активировать оплату по биометрии можно в приложении СберБанк Онлайн. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина.