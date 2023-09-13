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Сбер запустил в Башкортостане сервис «Оплата улыбкой»

Сбер запустил в Башкортостане сервис «Оплата улыбкой»

13 сентября 2023, 06:53
Фото: 1MI
Сбербанк начал устанавливать в Башкортостане POS-терминалы, принимающие оплату не только по картам и QR, но и по биометрии. На данный момент в торговых сетях республики работает уже 6 таких устройств.

Преимущественно они располагаются в крупных торговых сетях региона, например, магазинах сети супермаркетов «Байрам» и «Сабантуй», а также в универсамах «Полушка».

Новый бесконтактный способ оплаты доступен клиентам Сбербанка. Активировать оплату по биометрии можно в приложении СберБанк Онлайн. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина.

— Оплата улыбкой — это быстрый, удобный и безопасный способ расчетов. Если кто-то другой случайно попал в кадр — оплата не пройдет. Кроме того, существует ограничение по сумме — для оплаты дорогих покупок свыше 1000 рублей потребуется ввести код, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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