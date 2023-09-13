Сбер запустил в Башкортостане сервис «Оплата улыбкой»

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Преимущественно они располагаются в крупных торговых сетях региона, например, магазинах сети супермаркетов «Байрам» и «Сабантуй», а также в универсамах «Полушка».
Новый бесконтактный способ оплаты доступен клиентам Сбербанка. Активировать оплату по биометрии можно в приложении СберБанк Онлайн. Для этого необходимо подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, затем выбрать платежную карту и создать код безопасности. После этого для оплаты покупателю будет достаточно посмотреть в камеру терминала на кассе магазина.
— Оплата улыбкой — это быстрый, удобный и безопасный способ расчетов. Если кто-то другой случайно попал в кадр — оплата не пройдет. Кроме того, существует ограничение по сумме — для оплаты дорогих покупок свыше 1000 рублей потребуется ввести код, — отметил управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.