Россиянам рассказали, как выявить туберкулез на ранней стадии

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
По ее словам, единичные проявления патологического процесса в легочной ткани уже будут заметны. Врач добавила, что тем лицам, кто был в контакте с больными туберкулезом, стоит быть особенно внимательными к таким симптомам и сразу обращаться к врачу-терапевту, пишет NEWS.ru.
«Терапевт имеет право назначить флюорограмму или рентгенограмму органов грудной клетки. Даже если туберкулез на начальной стадии — единичные проявления патологического процесса в легочной ткани уже можно выявить», — рассказала профессор.
Она подчеркнула, что сейчас туберкулез полностью излечивается, но требует длительного процесса лечения (как правило, более шести месяцев), а также четкого соблюдения режима приема лекарств.