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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Россиянам рассказали, как выявить туберкулез на ранней стадии

13 сентября 2023, 14:26
Как заявила профессор медфакультета Госуниверситета просвещения Оксана Пивоварова, туберкулез на ранней стадии можно выявить, если своевременно делать флюорограмму.

По ее словам, единичные проявления патологического процесса в легочной ткани уже будут заметны. Врач добавила, что тем лицам, кто был в контакте с больными туберкулезом, стоит быть особенно внимательными к таким симптомам и сразу обращаться к врачу-терапевту, пишет NEWS.ru.

«Терапевт имеет право назначить флюорограмму или рентгенограмму органов грудной клетки. Даже если туберкулез на начальной стадии — единичные проявления патологического процесса в легочной ткани уже можно выявить», — рассказала профессор.

Она подчеркнула, что сейчас туберкулез полностью излечивается, но требует длительного процесса лечения (как правило, более шести месяцев), а также четкого соблюдения режима приема лекарств.

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