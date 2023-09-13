Россиянам рассказали, как выявить туберкулез на ранней стадии

По ее словам, единичные проявления патологического процесса в легочной ткани уже будут заметны. Врач добавила, что тем лицам, кто был в контакте с больными туберкулезом, стоит быть особенно внимательными к таким симптомам и сразу обращаться к врачу-терапевту, пишет NEWS.ru.