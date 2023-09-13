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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Родители детей-инвалидов в Башкирии могут одновременно работать и получать соцвыплаты

Родители детей-инвалидов в Башкирии могут одновременно работать и получать соцвыплаты

13 сентября 2023, 06:35
Фото: 1MI
Об этом сообщило Министерство труда России.

Согласно новому проекту приказа, разработанному Министерством труда России, с 1 января 2024 года родители и опекуны детей-инвалидов смогут одновременно работать и сохранять право на социальные выплаты.

Теперь пособия будут сохраняться для родителей, которые устроились на неполный рабочий день, работают дистанционно, находятся на дому, заключили договоры авторского права и ГПХ, а также для индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

В настоящее время размер ежемесячной выплаты родителям и опекунам детей-инвалидов составляет 10 тысяч рублей. Право на получение этой выплаты имеют только граждане, не имеющие постоянного источника дохода.

Ранее Mkset сообщал, что родителям детей-инвалидов в Башкирии предоставят дополнительный отпуск. В согласии с Трудовым кодексом родитель или ответственный за ребёнка может взять четыре оплачиваемых выходных в месяц, а вот для поездки в лечебное учреждение приходится посвящать свой обязательный отпуск. С начала сентября они получат право на дополнительный отпуск на 24 дня в течении года.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дети-инвалиды#Выплаты#Родители#Виалина Ахсанова
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