Родители детей-инвалидов в Башкирии могут одновременно работать и получать соцвыплаты

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Согласно новому проекту приказа, разработанному Министерством труда России, с 1 января 2024 года родители и опекуны детей-инвалидов смогут одновременно работать и сохранять право на социальные выплаты.
Теперь пособия будут сохраняться для родителей, которые устроились на неполный рабочий день, работают дистанционно, находятся на дому, заключили договоры авторского права и ГПХ, а также для индивидуальных предпринимателей и самозанятых.
В настоящее время размер ежемесячной выплаты родителям и опекунам детей-инвалидов составляет 10 тысяч рублей. Право на получение этой выплаты имеют только граждане, не имеющие постоянного источника дохода.
Ранее Mkset сообщал, что родителям детей-инвалидов в Башкирии предоставят дополнительный отпуск. В согласии с Трудовым кодексом родитель или ответственный за ребёнка может взять четыре оплачиваемых выходных в месяц, а вот для поездки в лечебное учреждение приходится посвящать свой обязательный отпуск. С начала сентября они получат право на дополнительный отпуск на 24 дня в течении года.