Рекордный рост цен: какие продукты подорожали в Башкирии

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:42
Специалисты Башстата сообщают, что самым существенным ростом стоимости за последний месяц (с июля по август) отличились апельсины, подорожавшие на 32,6%. Это рекордный рост на продукты с начала века для этого времени года. Теперь средняя цена за килограмм этого фрукта составляет 169,2 рубля.
На втором месте по росту цен оказались овощные детские консервы, стоимость которых увеличилась на 7%, достигнув отметки в 588,3 рубля за килограмм. Живая и охлажденная рыба замыкают тройку лидеров с ростом цен на 4,7%, теперь они стоят 289,3 рубля.
Бескостная свинина занимает четвертое место, подорожав на 4,6% и достигнув цены 387,5 рубля. Огурцы замыкают топ-5, подорожав на 4,2%, теперь их стоимость составляет 78 рублей.
Ранее Mkset сообщал о подорожавших лекарствах в Башкирии. Так, в период с 22 по 28 августа в региональных аптеках на 2% выросли цены на «Ренгалин» и «Корвалол». Также изменились цены на «Метамизол натрия» и «Нимесулид».