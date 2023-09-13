Рекордный рост цен: какие продукты подорожали в Башкирии

Специалисты Башстата сообщают, что самым существенным ростом стоимости за последний месяц (с июля по август) отличились апельсины, подорожавшие на 32,6%. Это рекордный рост на продукты с начала века для этого времени года. Теперь средняя цена за килограмм этого фрукта составляет 169,2 рубля.