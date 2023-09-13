mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:40

Published Сегодня, 08:40

Modified Сегодня, 08:42

Updated Сегодня, 08:42

Рекордный рост цен: какие продукты подорожали в Башкирии

Рекордный рост цен: какие продукты подорожали в Башкирии

13 сентября 2023, 08:40
Фото: 1MI
Об этом свидетельствуют данные Башстата.

Специалисты Башстата сообщают, что самым существенным ростом стоимости за последний месяц (с июля по август) отличились апельсины, подорожавшие на 32,6%. Это рекордный рост на продукты с начала века для этого времени года. Теперь средняя цена за килограмм этого фрукта составляет 169,2 рубля.

На втором месте по росту цен оказались овощные детские консервы, стоимость которых увеличилась на 7%, достигнув отметки в 588,3 рубля за килограмм. Живая и охлажденная рыба замыкают тройку лидеров с ростом цен на 4,7%, теперь они стоят 289,3 рубля.

Бескостная свинина занимает четвертое место, подорожав на 4,6% и достигнув цены 387,5 рубля. Огурцы замыкают топ-5, подорожав на 4,2%, теперь их стоимость составляет 78 рублей.

Ранее Mkset сообщал о подорожавших лекарствах в Башкирии. Так, в период с 22 по 28 августа в региональных аптеках на 2% выросли цены на «Ренгалин» и «Корвалол». Также изменились цены на «Метамизол натрия» и «Нимесулид».

#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Цены#Повышение цен#Виалина Ахсанова#Питание
Подпишитесь
Платежка выросла в два раза: что перессорило жильцов двух многоквартирных домов в Уфе
Сегодня, 05:52
Жители Башкирии напуганы видео медведя пожирающим человека
Сегодня, 07:03
«Гвоздь в крышку гроба»: Реакция пилота из Уфы на посадку самолета в сибирском поле
Вчера, 07:58
Обветшалый мир скидок: что происходит с Гагаринским рынком в Уфе перед реконструкцией
11 сентября, 08:13
Мощная магнитная буря накроет Башкирию на три дня
Сегодня, 07:58