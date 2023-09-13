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Не услышал гудок: поезд сбил 86-летнего пенсионера в Башкирии

Не услышал гудок: поезд сбил 86-летнего пенсионера в Башкирии

13 сентября 2023, 11:21
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Трагедия произошла во вторник, 12 сентября.

Пожилой мужчина спустился на железнодорожные пути со станции Буздяк успел пройти по ним 800 метров прежде, чем попал под движущийся состав. Машинист не сразу заметил 86-летнего пенсионера, поскольку обзору мешал густой туман. Попытки остановить поезд не принесли результата, поскольку тот находился уже слишком близко к мужчине, который, предположительно, по каким-то причинам не смог услышать приближение состава, поэтому так и не сошёл с путей.

При столкновении пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Его тело смог опознать лишь внук, обеспокоившийся пропажей родственника.

На данный момент транспортная полиция проводит проверку по факту трагедии. Об этом сообщает UFA1.RU со ссылкой на МВД.

В Министерстве также напомнили, что пересекать железнодорожные пути можно только в специально отведённых для этого местах, если вы уверены, что рядом нет приближающегося поезда.

В начале августа мы рассказывали о том, что в ДТП с грузовым поездом пострадала женщина, находившаяся за рулём автомобиля.

#Происшествия#Новости Башкирии#Трагедия#Анна Савельева#Пенсионер#Поезд#Железнодорожные пути#Буздяк#Железнодорожные переезды
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