Не услышал гудок: поезд сбил 86-летнего пенсионера в Башкирии

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Пожилой мужчина спустился на железнодорожные пути со станции Буздяк успел пройти по ним 800 метров прежде, чем попал под движущийся состав. Машинист не сразу заметил 86-летнего пенсионера, поскольку обзору мешал густой туман. Попытки остановить поезд не принесли результата, поскольку тот находился уже слишком близко к мужчине, который, предположительно, по каким-то причинам не смог услышать приближение состава, поэтому так и не сошёл с путей.
При столкновении пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Его тело смог опознать лишь внук, обеспокоившийся пропажей родственника.
На данный момент транспортная полиция проводит проверку по факту трагедии. Об этом сообщает UFA1.RU со ссылкой на МВД.
В Министерстве также напомнили, что пересекать железнодорожные пути можно только в специально отведённых для этого местах, если вы уверены, что рядом нет приближающегося поезда.
В начале августа мы рассказывали о том, что в ДТП с грузовым поездом пострадала женщина, находившаяся за рулём автомобиля.