Не услышал гудок: поезд сбил 86-летнего пенсионера в Башкирии

Пожилой мужчина спустился на железнодорожные пути со станции Буздяк успел пройти по ним 800 метров прежде, чем попал под движущийся состав. Машинист не сразу заметил 86-летнего пенсионера, поскольку обзору мешал густой туман. Попытки остановить поезд не принесли результата, поскольку тот находился уже слишком близко к мужчине, который, предположительно, по каким-то причинам не смог услышать приближение состава, поэтому так и не сошёл с путей.