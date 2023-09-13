Платежка выросла в два раза: что перессорило жильцов двух многоквартирных домов в Уфе

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 06:14
В Уфе перед началом отопительного сезона разгорается конфликт. Два дома на улице Комсомольской делят отопление и горячую воду. Жильцы одного дома считают это несправедливым, второго — готовы оставить всё как есть.
Елена Каюмова стала председателем дома Комсомольская, 10 в 2019 году. В мае того же года за поставку отопления и горячей воды (ГВС) в дом начал отвечать «БашРТС». С началом отопительного сезона квитанции вылились на жильцов холодным душем — платежи за тепло и горячее водоснабжение выросли в 2 раза. Тогда они предположили, что всему виной — соседний дом, ул. Комсомольская, д. 12/1, получающий ГВС и отопление с того же индивидуального теплового пункта.
Выяснилось, что во время строительства дома Комсомольская 12/1 в 1996 году ответственные за подвод инженерных сетей присоединили его к имеющемуся индивидуальному тепловому пункту — ИТП соседнего дома. Так и жили около двадцати лет, пока жильцам Комсомольской, 10 не стало ясно — обеспечивать теплом и ГВС соседний дом становится слишком накладно.
Нагляднее всего ситуация проявилась в начале 2023 года — нам предоставили квитанции за январь. Суммы за отопление достигают от 8 до 9,7 тыс рублей. Январь выдался морозным — температура падала до -31 градуса. Тогда жильцы Комсомольской, 10 предположили, что отсоединение соседнего здания решит проблему, сделав платёжки более сносными.
На начальном этапе на конфликт никто не нарывался. Собственники Комсомольской, 10 были не против того, чтобы был ИТП на два дома, лишь бы сумма делилась поровну. Естественно, обслуживание оборудования — насосов и электрических щитков — тоже должно было стать равномерным.
21 февраля состоялось собрание собственников квартир МКД ул. Комсомольская, 10. Граждане решили, что в новый отопительный сезон пользоваться теплом и горячей водой будут отдельно. Собрание дало соседям время на закупку и монтаж оборудования — до 15 июля. Решение жильцов было доведено до главы администрации Советского района, руководства управляющей компании ООО «ГУК», «БашРТС» и УЖХ Советского района.
25 апреля Советский район сообщил, что донёс до «БашРТС» своё видение ситуации — на Комсомольскую 12/1 тепловая энергия и ГВС должны подаваться централизованно, от ИТП он должен быть отключён (документы есть в распоряжении редакции). Также администрация предложила сделать из ИТП центральный тепловой пункт, взяв бойлерную в собственность «БашРТС».
В свою очередь, «БашРТС» отказался от обустройства ЦТП, но согласился с решением администрации о переподключении Комсомольской 12/1. Распределительная организация приготовилась к выдаче технических условий на монтаж ИТП с установкой теплообменников отопления и ГВС в подвале дома Комсомольская 12/1. Оставалось дождаться согласия самих жильцов.
Жильцы Комсомольской, 10 считают, что присоединение соседей к их ИТП было незаконным. Своё мнение они обосновывают решением Госжилинспекции и прокуратуры. Так, госкомитет по жилищному надзору прямо заявил, что нет документов, подтверждающих законность подключения жилого дома №12/1 к ИТП дома №10. Жители Комсомольской, 10, в свою очередь, имеют право сами решить, как поступить с соседями.
Но когда председатель соседнего дома Алмаз Файзуллин пришёл на очередное собрание с участием администрации Советского района, то дал ясно понять: «Мы не хотим сами устанавливать оборудование». Ситуация зашла в тупик.
Соседи «борцов за справедливость» придерживаются противоположного мнения. Алмаз Файзуллин считает, что одна из почв, на которой разгорелся конфликт — неправильное толкование законодательства. Он ссылается определение состава общего имущества, расписанного в постановлении правительства России №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» от августа 2006 года.
По мнению Алмаза Файзуллина неправильно вести речь об общем имуществе МКД, ведь тепловые пункты общего назначения должны предназначаться для обслуживания одного дома. В данном же случае речь идёт о двух домах, а значит, собственники Комсомольской, 10 не вправе распоряжаться ИТП возле своего дома. Отсюда следует, по мнению председателя дома, угрозы об отключении Комсомольской 12/1 от ИТП нужно воспринимать как самоуправство, а отключение будет незаконным.
По мнению Алмаза Файзуллина, все претензии по платёжкам собственники должны предъявлять управляющей компании. Дело в том, что раньше оба дома обслуживала одна управляющая организация — УЖХ Советского района. Тогда из средств, оплачиваемых за содержание Комсомольской, 12/1 удерживалась сумма за обслуживание и ремонт общего ИТП. С декабря 2022 года Комсомольская, 10 перешла в ведение «Городской управляющей компании».
— Обслуживание дома — прерогатива управляющей компании. Если такая организация не выполняет своих функций, то её можно поменять собранием жильцов.
Председатель дома заявил, что никакой кражи тепла и горячей воды, пользования ресурсами за счёт соседей не существуют — они так же исправно платят за отопление и горячую воду. По его словам, Единый расчётно-кассовый центр, «Уфаводоканал» и «БашРТС» подтвердили правильность платежей.
Жильцам Комсомольской, 12/1 остаётся не ясным, почему такие вопросы замыкаются на них. Ведь никто из них собственноручно «не врезался» в соседнюю бойлерную. Дом по адресу ул. Комсомольская, д. 12/1 построен по утверждённому проекту, согласованный с администрацией муниципалитета, ресурсоснабжающими организациями.
Алмаз Файзуллин считает, что эскалация ситуации стала плодом истерии и популизма, тогда как «не хватает твёрдой руки, которая скажет, что не нужно заниматься ерундой, всё чёрным по белому написано». На его взгляд, конструктивное разрешение конфликта состоит в том, чтобы поделить стоимость обслуживания и эксплуатации ИТП пропорционально жилым площадям. По словам жильцов Комсомольской, 12/1, они не против такого исхода.
С экономической точки зрения Файзуллин считает такое решение более целесообразным: «Одно дело, когда ИТП обслуживает один дом, когда приходится платить 100 тыс. рублей в год, другое дело, когда стоимость эксплуатации и текущего ремонта ложится на два дома».
На протяжении лета продолжались попытки наладить диалог, но переговоры ни к чему не привели. Собранием жильцов Комсомольской, 10 было принято новое решение — с 5 сентября отключить подачу горячей воды на Комсомольскую 12/1. 28 августа инициативная группа разместила на доске объявлений соседнего дома листовку со следующим содержанием:
В вашем МКД с 5 сентября 2023 г. будет отключена горячая вода в связи с тем, что собственники дома по ул. Комсомольская, д. 10 отказываются содержать ваш дом на своём ИТП за свой счёт. Собственники Комсомольская 12/1 отказались обеспечить себя своим оборудованием и переподключением»
Кроме того, отчаявшиеся жильцы намерены взыскать с собственников Комсомольской, 12/1 стоимость расходов на содержание ИТП за последние 3 года.
Жильцы последнего воспринимают данное решение как самоуправство и противозаконное действие. Спустя сутки листовки были сорваны с досок объявлений.
5 сентября Рубикон был перейдён — жильцы Комсомольской, 10 перекрыли подачу воды. 11 сентября председатель дома подала в Советский районный суд иск на действия УЖХ Советского района. По мнению Елены Каюмовой и юриста Абубакировой Н. Н., с 1996 года управляющая организация производила завышенные начисления за отопление, горячую воду и электроэнергию.
В ответ на коллективные обращения собственников Комсомольской, 12/1, «Городская управляющая компания» лишь отправила уведомление о том, что соседи намерены отключить их дом от ИТП. Госжилинспекция не стала давать собственного обоснования, а направила жильцов в районную администрацию.
Однако тепловая инспекция ООО «БашРТС» оказалась более многословной. В ней ответили, что теплоснабжение дома от соседнего ИТП соответствует проектным решениям, принятым при строительстве здания. В доме №12/1 имеется общедомовой прибор учёта, который учитывает потребление тепловой энергии для отопления этого МКД. Также, следует из заявления «БашРТС», размер платы за ГВС рассчитывается по показаниям индивидуальных приборов учёта. В распределительной организации подчёркивают — начисление размера платы за отопление и горячее водоснабжение производится обособленно для каждого из двоих многоквартирных домов .
Чтобы разобраться в происходящем, редакция Mkset обратилась в различные инстанции. Первыми отозвались в ГЖИ. По мнению надзорного органа, начисления собственникам Комсомольской, 10 за отопление в марте–апреле соответствовали начисленной плате, предъявленной компанией «БашРТС».
Прокуратура Советского района, отреагировав на наше обращение о разногласиях между жителями МКД №10 и №12/1 по ул. Комсомольской, начала проверку.