Платежка выросла в два раза: что перессорило жильцов двух многоквартирных домов в Уфе

Елена Каюмова стала председателем дома Комсомольская, 10 в 2019 году. В мае того же года за поставку отопления и горячей воды (ГВС) в дом начал отвечать «БашРТС». С началом отопительного сезона квитанции вылились на жильцов холодным душем — платежи за тепло и горячее водоснабжение выросли в 2 раза. Тогда они предположили, что всему виной — соседний дом, ул. Комсомольская, д. 12/1, получающий ГВС и отопление с того же индивидуального теплового пункта.