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Пилотам «Уральских авиалиний» рекомендовали садиться в Уфе в случае неисправностей

Пилотам «Уральских авиалиний» рекомендовали садиться в Уфе в случае неисправностей

13 сентября 2023, 16:22
Фото: Антон Засимов / 1MI
В пакете полётной информации, который получают пилоты перед вылетами, в случае необходимости рекомендуется сажать самолёты в аэропортах, где имеется подготовленный технический персонал для устранения неисправностей.

В соответствующем пункте документа также огласили список городов, обладающих необходимой технической поддержкой. Всего там прописаны 23 аэропорта, среди которых присутствует Уфа.

Как рассказал телеграм-канал «Авиаторщина», ссылаясь на источник, данная рекомендация не касается ситуаций, когда отказывает одна из трёх гидросистем, или отказов, требующих экстренной посадки.

Ещё один источник объяснил, что для авиакомпании невыгодно, если воздушное судно совершит посадку в аэропорту, где не будет необходимых средств для устранения неполадок.

В связи с этим, спикеры уверены, что решение пилотов Airbus A320 о посадке в Новосибирске исходило из инструкций в документе, поскольку в Омске, куда и отправлялся самолёт, нет необходимой техподдержки.

Накануне Mkset писал о том, что самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» был вынужден совершить экстренную посадку на поле в Новосибирской области. Следственный комитет края возбудил уголовное дело в связи с нарушением правил по безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.

#Уфа#Аэропорт#Транспорт#Самолет#Новосибирск#Анна Савельева#Омск#Уральские авиалинии#Пилоты#Техническая поддержка#Неисправности#Инструкции#Экстренная посадка
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