Первокурсник из Башкирии погиб во время пары

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Обучающийся металлургического колледжа находился с группой на паре физкультуры, проходившей на стадионе «Металлург». Во время занятия состояние юноши неожиданно ухудшилось, и тот потерял сознание. Пострадавшему тут же вызвали медиков, которые прибыли на место происшествия и забрали парня в больницу. По прибытии ему констатировали смерть. Насколько известно, ему было около 17 лет.
Об этом, ссылаясь на собственный источник, сообщает «Башинформ». Произошедшее подтвердили в МВД Башкирии.
Ранее Mkset сообщал о том, что на крупном марафоне в Башкирии погибла одна из участниц. Девушке стало плохо во время забега. Спасти её не удалось даже стараниями медика и спасателей.