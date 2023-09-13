Первокурсник из Башкирии погиб во время пары

Обучающийся металлургического колледжа находился с группой на паре физкультуры, проходившей на стадионе «Металлург». Во время занятия состояние юноши неожиданно ухудшилось, и тот потерял сознание. Пострадавшему тут же вызвали медиков, которые прибыли на место происшествия и забрали парня в больницу. По прибытии ему констатировали смерть. Насколько известно, ему было около 17 лет.