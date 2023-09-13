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Первокурсник из Башкирии погиб во время пары

Первокурсник из Башкирии погиб во время пары

13 сентября 2023, 11:56
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Инцидент произошёл утром 12 сентября в Белорецке. Сообщается, что студенту стало плохо на физкультуре.

Обучающийся металлургического колледжа находился с группой на паре физкультуры, проходившей на стадионе «Металлург». Во время занятия состояние юноши неожиданно ухудшилось, и тот потерял сознание. Пострадавшему тут же вызвали медиков, которые прибыли на место происшествия и забрали парня в больницу. По прибытии ему констатировали смерть. Насколько известно, ему было около 17 лет.

Об этом, ссылаясь на собственный источник, сообщает «Башинформ». Произошедшее подтвердили в МВД Башкирии.

Ранее Mkset сообщал о том, что на крупном марафоне в Башкирии погибла одна из участниц. Девушке стало плохо во время забега. Спасти её не удалось даже стараниями медика и спасателей.

#Происшествия#Новости Башкирии#Студенты#Белорецк#Анна Савельева#Металлургический колледж
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