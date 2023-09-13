На ВЭФ обсудили вопросы развития железнодорожной логистики в новых реалиях

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Напомним, с 10 по 13 сентября во Владивостоке проходил Восточный экономический форум. Информационный партнер мероприятия — медиахолдинг 1MI.
На встрече выступил помощник президента РФ, секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин. По словам спикера, на сегодняшний день под контролем государства находятся только объекты железнодорожной инфраструктуры, а весь подвижной состав сейчас под руководством частного сектора. В связи с этим одной из ключевых задач является налаживание взаимодействия и сотрудничества частного и государственного секторов в данной сфере. При этом важно, чтобы со стороны государства у бизнеса не было препятствий для вхождения в это сотрудничество, пишут vostokmedia.com.
Отмечается, что отрасль транспорта и логистики развивается в новых экономических реалиях. В последнее время произошло смещение грузопотоков экспорта и импорта с Запада на Восток. Кроме этого, появляются новые логистические маршруты, идет работа над проектами, направленными на модернизацию инфраструктуры международных транспортных коридоров.
«Важным событием для отрасли стало утверждение программы транспортно-логистических центров, благодаря этому сегодня виден каркас, который будет создан по стране с разворотом логистики на Дальний Восток», — рассказал генеральный директор ООО «ФинИнвест» Александр Кахидзе.
Глава компании отметил, что в центральном транспортном узле при поддержке ООО «ФинИнвест» уже были реализованы некоторые проекты. В 2022 году запустили терминал в Екатеринбурге, в 2023 году будет открыт новосибирский терминал, а в 2024 году — первый этап Артема. Александр Кахидзе отметил, что основой эффективного взаимодействия с госсектором является согласованность действий с ОАО «Российские железные дороги». По словам главы «ФинИнвеста», ТЛЦ является уверенным фундаментом для дальнейшего развития отрасли. Компания будет продолжать реализовывать свою инвестиционную программу, касающуюся строительства терминалов.
В ходе дискуссии также обсудили роль контейнерных перевозок в развитии экономики и социальной сферы в России. Кроме этого, эксперты затронули вопросы развития отечественной портовой и железнодорожной инфраструктуры, потенциала сотрудничества с иностранными партнерами, а также изменение потоков в области транспорта и логистики.