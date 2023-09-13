На ВЭФ обсудили вопросы развития железнодорожной логистики в новых реалиях

На встрече выступил помощник президента РФ, секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин. По словам спикера, на сегодняшний день под контролем государства находятся только объекты железнодорожной инфраструктуры, а весь подвижной состав сейчас под руководством частного сектора. В связи с этим одной из ключевых задач является налаживание взаимодействия и сотрудничества частного и государственного секторов в данной сфере. При этом важно, чтобы со стороны государства у бизнеса не было препятствий для вхождения в это сотрудничество, пишут vostokmedia.com.