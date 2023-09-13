Мощная магнитная буря накроет Башкирию на три дня

По прогнозам, геомагнитные волнения достигнут уровня четырех баллов, что соответствует малой буре. Люди, чувствительные к погоде, могут испытывать некоторые неприятные симптомы, такие как головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце, слабость, сонливость, боль в спине и суставах, повышенное давление и обострение хронических заболеваний. Врачи также советуют заниматься легкой физической активностью, правильно питаться, не злоупотреблять алкогольными напитками.