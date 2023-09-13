Мощная магнитная буря накроет Башкирию на три дня

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Published Сегодня, 07:58
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Сегодня, 13 сентября, в России ожидается магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце. Это явление будет ощущаться во всех регионах и городах страны.
По прогнозам, геомагнитные волнения достигнут уровня четырех баллов, что соответствует малой буре. Люди, чувствительные к погоде, могут испытывать некоторые неприятные симптомы, такие как головная боль, головокружение, тошнота, боль в сердце, слабость, сонливость, боль в спине и суставах, повышенное давление и обострение хронических заболеваний. Врачи также советуют заниматься легкой физической активностью, правильно питаться, не злоупотреблять алкогольными напитками.
Возможны также временные проблемы с радиосвязью. В сентябре также ожидается несколько магнитных бурь: 15–17 сентября и 23 сентября.