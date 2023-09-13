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Published Сегодня, 15:19

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Министр образования Башкирии Айбулат Хажин уходит в отставку

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин уходит в отставку

13 сентября 2023, 15:19
Фото: ИА "Башинформ"
Отставка связана с переходом на другую работу, утверждает источник Mkset.

Министр образования республики Башкортостан Айбулат Хажин в скором времени уйдет в отставку. Это связано с его избранием в качестве депутата Государственного собрания — Курултай, а также личными планами. Об этом Mkset рассказал источник в правительстве республики.

В настоящий момент, по словам источника, в правительстве подбирают Хажину замену. Вероятнее всего кресло министра займет один из его замов. Однако, вопрос еще не решен окончательно. В министерстве образования республики, на момент публикации, информацию не прокомментировали.

Айбулат Вакилович Хажин, работает в правительстве республики с 2009 года. На тот момент, он занял должность заведующего сектором отдела образования и науки аппарата правительства республики Башкортостан. После возвращения в Башкортостан Радия Хабирова, в 2018 году, был назначен исполняющим обязанности министра образования. Через год, 22 ноября 2019 года избавился от приставки и. о. и продолжил возглавлять министерство.

#Тимур Алмаев
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