Министр образования Башкирии Айбулат Хажин уходит в отставку

Айбулат Вакилович Хажин, работает в правительстве республики с 2009 года. На тот момент, он занял должность заведующего сектором отдела образования и науки аппарата правительства республики Башкортостан. После возвращения в Башкортостан Радия Хабирова, в 2018 году, был назначен исполняющим обязанности министра образования. Через год, 22 ноября 2019 года избавился от приставки и. о. и продолжил возглавлять министерство.