Лимаренко: рост лимитов «Дальневосточной ипотеки» поддержит рынок жилья на Сахалине

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Накануне президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, предложил пересмотреть условия «Дальневосточной ипотеки» для дальнейшего роста доступности жилья в регионах ДФО. По мнению главы государства, повышение максимального размера кредита с 6 до 9 млн рублей поможет еще большему числу семей приобрести квартиру или дом по лояльным ценам и без критически серьезных затрат для бюджета.
«Предлагаю скорректировать параметры „дальневосточной ипотеки“, повысить ее привлекательность, мы вчера с коллегами тоже об этом говорили, а именно: поднять верхнюю планку кредита до 9 млн рублей для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 квадратных метров. Таким образом, у семей будет больше возможностей для выбора квартиры на первичном рынке или для строительства собственного дома. Добавлю, что изначально дальневосточная ипотека была рассчитана только на молодые семьи, но с прошлого года такой кредит могут получить все учителя и врачи, работающие на Дальнем Востоке», — отметил президент Путин.
Кроме того, глава государства предложил сделать ДВ-ипотеку доступной для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса в Дальневосточном федеральном округе. На таких заемщиков не будут распространяться критерии семейного положения и возраста. Помимо этого, правительство РФ по поручению президента подготовит нормативную базу для того, чтобы при оформлении «дальневосточной ипотеки» под ИЖС можно было использовать механизм эскроу-счетов: это защитит деньги собственников в случае проблем с застройщиками.
На сегодняшний день максимальная сумма кредита по «дальневосточной ипотеке» составляет 6 млн рублей со ставкой 2% годовых и сроком не более 20 лет. Более 78 тысяч человек уже купили или построили новое жилье благодаря этой льготной программе. По мнению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, нововведения помогут подстегнуть развитие жилищного рынка на островах.
«Очень важно, что сегодня вернулся разговор к „Дальневосточной ипотеке“. Ее расширяют до 9 млн рублей. Это действительно важно для людей, потому что позволит тысячам семей решить свой жилищный вопрос. Еще одно важное решение президента — о применении эскроу-счетов в индивидуальном жилищном строительстве. Его давно ждали. Этот механизм защитит интересы простых граждан и, соответственно, будет стимулировать стройку. Люди, зная, что их деньги не пропадут, будут охотнее вкладывать их в новое жилье. Реализация предложений, которые сегодня озвучил президент, станет стимулом для нашей строительной отрасли и смежных с ней, для развития Сахалинской области», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Кроме этого, Путин отметил, что за 10 лет работы по программам развития ДФО Сахалинская область сделала существенный скачок вперед. В рамках преференциального режима на острова удалось привлечь более 64 млрд рублей инвестиций, создано более 5 тысяч рабочих мест. В ближайшие годы общий объем вложений бизнеса в экономику Сахалина и Курил составит больше 135 млрд рублей, а для островитян откроют еще 9 тысяч вакансий.
«На Сахалине созданы крупные животноводческие и тепличные комплексы, которые обеспечивают жителей области мясом, молоком, овощами. Главный туристический объект региона, горнолыжный курорт „Горный воздух“ стал точкой притяжения для поклонников зимних видов спорта всего Дальнего Востока. В 2022 году на Курильских островах также была введена особая преференциальная зона. По решению президента России Владимира Путина для инвесторов на 20 лет обнулены налоговые ставки. И теперь курильские резиденты реализуют проекты в разных отраслях: туризм, добыча полезных ископаемых, переработка отходов. Также сейчас в областном центре начинается строительство кампуса СахалинTech. Его задача — готовить высококвалифицированные кадры для передовых предприятий региона. Это даст возможность молодым жителям Сахалина и Курил получить востребованное образование и реализовать свой потенциал на родной земле», — отметил губернатор Валерий Лимаренко.