Лес ужасов: парк в Уфе, ставший лакомым куском для застройщиков, закладчиков и бомжей

Недавно мы рассказывали о том, как выглядит Кошкин лес — лесопарк между в Сипайлово и Глумилино, в километре от городской мэрии. Буреломы, груды мусора и закладчики пугают местных жителей, которые не могут полюбоваться родниками, дубами, скальными породами и просто спокойно погулять в лесопарке. Мы решили вспомнить обещания по окультуриванию Кошкиного лес, звучавшего за последние годы. И напомним историю борьбы за его будущее, когда местные жители и городские активисты, выступили против планов застройщика «Садовое кольцо».