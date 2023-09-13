Лес ужасов: парк в Уфе, ставший лакомым куском для застройщиков, закладчиков и бомжей

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Недавно мы рассказывали о том, как выглядит Кошкин лес — лесопарк между в Сипайлово и Глумилино, в километре от городской мэрии. Буреломы, груды мусора и закладчики пугают местных жителей, которые не могут полюбоваться родниками, дубами, скальными породами и просто спокойно погулять в лесопарке. Мы решили вспомнить обещания по окультуриванию Кошкиного лес, звучавшего за последние годы. И напомним историю борьбы за его будущее, когда местные жители и городские активисты, выступили против планов застройщика «Садовое кольцо».
Впервые о планах застроить Кошкин лес и примыкающие к нему участки прозвучали в 2013 году, когда Уфа готовилась к форумам ШОС и БРИКС. Тогда в микрорайоне Глумилино снесли ряд частных строений. На их месте вырыли котлованы под вереницу высоток. Однако через год фонд жилищного строительства приостановил стройку из-за возможных повреждений несущих конструкций. Тогда впервые выявились проблемы, связанные с карстовым составом почвы у Кошкиного леса.
Зимой 2016 года жители Глумилино пожаловались на застройку Кошкиного леса главе Башкирии Рустэму Хамитову. Он поручил мэру Уфы Иреку Ялалову заняться защитой и благоустройством леса. Тогда же администрация Уфы согласовала проект проекты планировки и межевания территории микрорайона «Глумилино-1». Однако через год власти отменили решение о разрешении строительных работ из-за несоответствия планов застройки с генпланом Уфы.
Но ситуация с вырубкой повторилась — в этот раз жители пожаловались на вырубку дубов и сосен из-за строительства котельной К слову, облагораживание территории вокруг котельной идёт до сих пор или точнее стоит на месте. Тогда в БашРТС ответили, что строительные работы и очистка территории от насаждений ведутся с разрешения горсовета и мэрии Уфы. В руководстве организации также отметили, что она возместила ущерб на лесовосстановительные работы.
В 2019 году городские власти впервые озвучили планы по благоустройству Кошкиного леса. Тогдашний мэр Ульфат Мустафин заявил, что мэрия подумает над тем, как сделать Кошкин лес местом притяжения для жителей Глумилино, а также призвал благоустроить родник в середине леса. Тогда же в мэрии заговорили о «формировании зоны отдыха» и разработке проекта планировки территории.
Однако там, где благоустройство, должна быть и прибыль. А нетронутый участок земли в географическом центре города не может пустовать.
Поэтому по заказу компании «Башнафтатранс», входившей в группу компаний «Госстрой» (сейчас обе находятся в стадии банкротства), был разработан проект планировки территории. В 2020 году группа компаний «Садовое кольцо» заявила о том, что достроит объекты обанкротившегося «Госстроя». Также, компанией было объявлено о планах застроить территорию, примыкающую к лесу, 10 домами, 2 детсадами, школой и МФЦ.
В ноябре 2020 года мэрия начала общественные слушания об изменении границ Кошкиного леса. Принятие проектов, заказанных «Башнафтатрансов», привело бы к изъятию городских лесов на на площади 17 тыс. 699 м². В то же время мэрия обещала высадить дополнительные 17 тыс. 740 м² деревьев. Олег Байдин, бывший тогда главный архитектором Уфы, заявлял, что формально эти территории не являются зоной городских лесов, поэтому «деревья могут в дальнейшем снести». Под снос планировалось и 18 частных жилых домов.
Кроме застройки, «Садовое кольцо» и мэрия обещали благоустройство территории — создание спортивных объектов, зон отдыха, кафе, арт-объектов, сети тропинок, велосипедных дорожек, верёвочного парка. Для подготовки общественного мнения был создан специальный сайт «Кошкин парк». На сайте описывалось, как преобразится лесной массив после вмешательства «Садового кольца». Последнее обновление на странице датируется 23 ноября 2021 года.
Действительно, садовые товарищества, в своё время выкупленные ещё «Госстроем» Кирилла Бадикова, формально не относятся к лесам. Однако на самом деле там растут деревья — кустарники, вишни, яблони. Тоже самое — в северной части леса, где овраг и луга заросли деревьями и кустами.
Планы города и аппетиты девелоперов столкнулись с сопротивлением. Спустя 10 дней со дня оглашения проектов застройки была создана инициативная группа «Кошкин лес Уфа» с целью защитить территорию от застройки. Участники призывали превратить лес в прогулочную зону или парк, присвоив ему имя ушедшего из жизни мэра Ульфата Мустафина. Тогда же защитники леса устроили акцию протеста — флешмоб «Живи, Кошкин лес!» с плакатами, субботником, обвязыванием деревьев шарфами. 8 ноября была создана петицию в защиту леса. Кристина Абрамичева, бывшая тогда членом Совета по правам человека, высказывалась за то, чтобы «Садовое кольцо» отступило от леса.
В начале декабря 2020 года состоялось совещание жителей, эко-активистов, городских властей и представителей «Садового кольца». Девелоперы снова заверили граждан, что застройка проводиться не будет, а также снова пообещали благоустроить лес:
— Мы благоустроим весь лес, а не какой-то отдельный участок.
16 декабря 2020 года городской совет Уфы опубликовал результаты общественных слушаний. За проект планировки высказались 573 уфимца, против — 462. Спустя 2 месяца мэр Уфы Сергей Греков утвердил проект планировки и межевания территории вокруг леса.
Через некоторое время Олег Байдин, ставший тогда директором департамента строительства и архитектуры правительства, снова заговорил о благоустройстве леса. Дескать, по договорённостям с «Садовым кольцом», благоустройство предполагает создание пешеходных тропинок и велодорожек в Кошкином лесу.
Сегодня Кошкино лес — заброшенный лесной массив без обещанных велодорожек, арт-объектов, прогулочных зон, спортивных площадок и кафе.
16 августа 2023 года в ответ на вопрос жительницы Уфы о будущем леса, в мэрии ответили: «Информации о сроках реализации проекта на сегодня нет». В то же время сейчас рядом с лесом обустраивается территория вокруг котельной БашРТС, строится продолжение улицы Рудольфа Нуреева, завершаются работы по обустройству дворов.
Изредка место попадает в отчёты мэрии о проведённых субботниках. В последний раз Кошкин лес фигурировал в СМИ месяц назад, в связи с пожаром.