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Квартиру за 65 млн рублей продают в Уфе: смотрим, что внутри

Квартиру за 65 млн рублей продают в Уфе: смотрим, что внутри

13 сентября 2023, 16:00
Фото: Avito.ru
За 65 миллионов потенциальным покупателям предлагается квартира с итальянской техникой и немецкой бытовой техникой, шелковыми обоями и витражными окнами.

Как сообщает автор объявления, двухуровневая четырехкомнатная квартира располагается на пятом и шестом этажах элитного дома в центре Уфы. Общая площадь апартаментов составляет 153 кв. м.

Отмечается, что в квартире сделан ремонт из «дорогих, высококачественных материалов». Так, на кухне установлен гарнитур Giulia Novars, имеется встроенная бытовая техника (варочная поверхность 90 см, духовой шкаф и свч-печь Siemens, вытяжка, посудомоечная машина Miele, холодильник). Столешница выполнена из итальянского мрамора.
Столешница гранит (Италия).

А вот и та самая столешница А вот и та самая столешница
На такой кухне не стыдно будет устраивать На такой кухне не стыдно будет устраивать
А вот и та самая столешница
Фото: Avito.ru

В спальне — мебель итальянской фабрики Savio Firmino (Италия), матрасы King Koil.
Встроенная мебель BURO.

Интерьер первой спальни выполнен в светлых оттенках с акцентным текстилем благородного фиолетового цвета Интерьер первой спальни выполнен в светлых оттенках с акцентным текстилем благородного фиолетового цвета
Интерьер первой спальни выполнен в светлых оттенках с акцентным текстилем благородного фиолетового цвета Интерьер первой спальни выполнен в светлых оттенках с акцентным текстилем благородного фиолетового цвета
Интерьер первой спальни выполнен в светлых оттенках с акцентным текстилем благородного фиолетового цвета
Фото: Avito.ru
Вторая спальня выдержана в более теплых тонах Вторая спальня выдержана в более теплых тонах
Вторая спальня выдержана в более теплых тонах
Фото: Avito.ru

На стенах в квартире шелковые обои и витражные окна в пол. Полы с системой теплой пол выложены паркетной доской Fine Art дуб Baltic White браш, керамогранит — Travertine Navona. Двери межкомнатные от итальянского бренда Union. Люстры чешские — Preciosa. В каждой комнате установлен кондиционер. Автор объявление подчеркивает, что высота потолков в квартире — 3,5 метра.

В гостиной установлен декоративный камин В гостиной установлен декоративный камин
В гостиной установлен декоративный камин
Фото: Avito.ru

В ванной и уборной — сантехника Villeroy Boch, Presquile, смесители Pura Vida, Hansgrohe. Ванна BETTE. Имеются стиральная и сушильная машины Miele.

Автор объявление подчеркивает, что даже сантехника в квартире - только премиум-класса Автор объявление подчеркивает, что даже сантехника в квартире - только премиум-класса
Автор объявление подчеркивает, что даже сантехника в квартире - только премиум-класса Автор объявление подчеркивает, что даже сантехника в квартире - только премиум-класса
Автор объявление подчеркивает, что даже сантехника в квартире - только премиум-класса
Фото: Avito.ru

Об охране квартиры тоже позаботились. По словам автора, здесь установлены системы видеонаблюдения и сигнализация. Дом находится под охраной, также здесь круглосуточно работает консьерж.

Для удобства на ступеньках лестнице, ведущей на второй уровень квартиры, установлена подсветкаДля удобства на ступеньках лестнице, ведущей на второй уровень квартиры, установлена подсветка
Для удобства на ступеньках лестнице, ведущей на второй уровень квартиры, установлена подсветка
Фото: Avito.ru
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