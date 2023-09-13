Квартиру за 65 млн рублей продают в Уфе: смотрим, что внутри

На стенах в квартире шелковые обои и витражные окна в пол. Полы с системой теплой пол выложены паркетной доской Fine Art дуб Baltic White браш, керамогранит — Travertine Navona. Двери межкомнатные от итальянского бренда Union. Люстры чешские — Preciosa. В каждой комнате установлен кондиционер. Автор объявление подчеркивает, что высота потолков в квартире — 3,5 метра.