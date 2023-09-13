Квартиру за 65 млн рублей продают в Уфе: смотрим, что внутри

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Updated Сегодня, 16:00
Как сообщает автор объявления, двухуровневая четырехкомнатная квартира располагается на пятом и шестом этажах элитного дома в центре Уфы. Общая площадь апартаментов составляет 153 кв. м.
Отмечается, что в квартире сделан ремонт из «дорогих, высококачественных материалов». Так, на кухне установлен гарнитур Giulia Novars, имеется встроенная бытовая техника (варочная поверхность 90 см, духовой шкаф и свч-печь Siemens, вытяжка, посудомоечная машина Miele, холодильник). Столешница выполнена из итальянского мрамора.
Столешница гранит (Италия).
В спальне — мебель итальянской фабрики Savio Firmino (Италия), матрасы King Koil.
Встроенная мебель BURO.
На стенах в квартире шелковые обои и витражные окна в пол. Полы с системой теплой пол выложены паркетной доской Fine Art дуб Baltic White браш, керамогранит — Travertine Navona. Двери межкомнатные от итальянского бренда Union. Люстры чешские — Preciosa. В каждой комнате установлен кондиционер. Автор объявление подчеркивает, что высота потолков в квартире — 3,5 метра.
В ванной и уборной — сантехника Villeroy Boch, Presquile, смесители Pura Vida, Hansgrohe. Ванна BETTE. Имеются стиральная и сушильная машины Miele.
Об охране квартиры тоже позаботились. По словам автора, здесь установлены системы видеонаблюдения и сигнализация. Дом находится под охраной, также здесь круглосуточно работает консьерж.