Губернатор Воробьев: Строительство больницы в Красногорске завершится через полгода

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Как сообщает mosregtoday.ru, на данный момент больница построена на 75%. На объекте проходят отделочные и электромонтажные работы, начался монтаж элементов фасада и кровельных материалов, слаботочных и внутренних инженерных сетей (вентиляции, водоснабжения, отопления). Также стоит отметить, что сейчас устанавливаются металлоконструкции атриума и лифтовое оборудование, благоустраивается площадка вокруг больницы.
Камень в основание госпиталя два года назад заложили Андрей Воробьев, зампред российского правительства Татьяна Голикова и хирург, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Согласно комментарию губернатора Подмосковья, целью является создание центра с самыми инновационными технологиями. В новую больницу планируется закупить свыше 6 тысяч единиц оборудования. Кроме того, в арсенал нового медучреждения будут входить тяжелая диагностическая техника — МРТ, КТ, рентген-аппараты и весь перечень необходимого медоборудования — стоматологического, эндоскопического, аппараты искусственной вентиляции легких. Воробьев рассказал и о новейших технологиях, которые помогут лечить пациентов в больнице, — системе 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемом рентгене, высокоточной технике для эндоскопии и лапароскопии, самых эффективных на сегодня тренажерах для восстановления больных. В штат уже набраны свыше 400 врачей и около 470 человек среднего медицинского персонала.
Вместимость больничных палат — 420 коек. Также на базе больницы заработает консультационно-диагностический центр на 300 приемов в смену, 17 стационарных и 13 операционных отделений. Планируется оборудовать вертолетную площадку для экстренных случаев и парковку для автомобилей. Кроме того, для обучения сотрудников работе на новом оборудовании откроется симуляционный центр.
Деятельность медучреждения будет включать в себя 28 профилей. Больница станет головным центром детского здравоохранения в регионе, ее деятельность поможет оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов, повысить уровень оказания медпомощи.
В крупнейшем подмосковном госпитале начнут применяться технологии телемедицины и роботизации медицинских процессов для борьбы со сложными болезнями. Помимо этого, будет функционировать уникальный командный центр, курирующий деятельность всего детского медсектора Московской области. В итоге такие инновации должны обеспечить максимально оперативное оказание помощи детям.