mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:39

Published Сегодня, 17:39

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Заур Карамызов

Губернатор Воробьев: Строительство больницы в Красногорске завершится через полгода

13 сентября 2023, 17:39
Фото: Пресс-служба г.о. Красногорск
Заур Карамызов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с заявлением о завершении строительства детской больницы в Красногорске в течение шести месяцев.

Как сообщает mosregtoday.ru, на данный момент больница построена на 75%. На объекте проходят отделочные и электромонтажные работы, начался монтаж элементов фасада и кровельных материалов, слаботочных и внутренних инженерных сетей (вентиляции, водоснабжения, отопления). Также стоит отметить, что сейчас устанавливаются металлоконструкции атриума и лифтовое оборудование, благоустраивается площадка вокруг больницы.

Камень в основание госпиталя два года назад заложили Андрей Воробьев, зампред российского правительства Татьяна Голикова и хирург, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Согласно комментарию губернатора Подмосковья, целью является создание центра с самыми инновационными технологиями. В новую больницу планируется закупить свыше 6 тысяч единиц оборудования. Кроме того, в арсенал нового медучреждения будут входить тяжелая диагностическая техника — МРТ, КТ, рентген-аппараты и весь перечень необходимого медоборудования — стоматологического, эндоскопического, аппараты искусственной вентиляции легких. Воробьев рассказал и о новейших технологиях, которые помогут лечить пациентов в больнице, — системе 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемом рентгене, высокоточной технике для эндоскопии и лапароскопии, самых эффективных на сегодня тренажерах для восстановления больных. В штат уже набраны свыше 400 врачей и около 470 человек среднего медицинского персонала.

Вместимость больничных палат — 420 коек. Также на базе больницы заработает консультационно-диагностический центр на 300 приемов в смену, 17 стационарных и 13 операционных отделений. Планируется оборудовать вертолетную площадку для экстренных случаев и парковку для автомобилей. Кроме того, для обучения сотрудников работе на новом оборудовании откроется симуляционный центр.

Деятельность медучреждения будет включать в себя 28 профилей. Больница станет головным центром детского здравоохранения в регионе, ее деятельность поможет оптимизировать маршрутизацию маленьких пациентов, повысить уровень оказания медпомощи.

В крупнейшем подмосковном госпитале начнут применяться технологии телемедицины и роботизации медицинских процессов для борьбы со сложными болезнями. Помимо этого, будет функционировать уникальный командный центр, курирующий деятельность всего детского медсектора Московской области. В итоге такие инновации должны обеспечить максимально оперативное оказание помощи детям.

Подпишитесь
Эксклюзив. Министр образования Башкирии Айбулат Хажин уходит в отставку
Сегодня, 15:19
Лес ужасов: парк в Уфе, ставший лакомым куском для застройщиков, закладчиков и бомжей
Сегодня, 11:30
Платежка выросла в два раза: что перессорило жильцов двух многоквартирных домов в Уфе
Сегодня, 05:52
Рекордный рост цен: какие продукты подорожали в Башкирии
Сегодня, 08:40
В одном из банков Башкирии аннулировали лицензию
Сегодня, 17:10
Мощная магнитная буря накроет Башкирию на три дня
Сегодня, 07:58