Губернатор Воробьев: Строительство больницы в Красногорске завершится через полгода

Согласно комментарию губернатора Подмосковья, целью является создание центра с самыми инновационными технологиями. В новую больницу планируется закупить свыше 6 тысяч единиц оборудования. Кроме того, в арсенал нового медучреждения будут входить тяжелая диагностическая техника — МРТ, КТ, рентген-аппараты и весь перечень необходимого медоборудования — стоматологического, эндоскопического, аппараты искусственной вентиляции легких. Воробьев рассказал и о новейших технологиях, которые помогут лечить пациентов в больнице, — системе 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемом рентгене, высокоточной технике для эндоскопии и лапароскопии, самых эффективных на сегодня тренажерах для восстановления больных. В штат уже набраны свыше 400 врачей и около 470 человек среднего медицинского персонала.