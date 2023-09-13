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Posted 13 сентября 2023, 09:05

Published 13 сентября 2023, 09:05

Modified 13 сентября 2023, 09:07

Updated 13 сентября 2023, 09:07

Бывший тренер «Салавата Юлаева» получил компенсацию более полумиллиона рублей

Бывший тренер «Салавата Юлаева» получил компенсацию более полумиллиона рублей

13 сентября 2023, 09:05
Фото: 1MI.
После своего увольнения в прошлом году Венсан Риндо потребовал взыскать с «Салавата Юлаева» зарплаты и премии, которые, по его словам, были ему недоплачены во время работы в клубе.

В марте прошлого года Риндо уехал из России и стал работать с игроками удаленно. В итоге его уволили, что тренер посчитал незаконным.

Он заявил, что клуб должен выплатить ему 2 млн рублей в качестве премий за победы в матчах. После обращения Риндо в Октябрьский районный суд Уфы, дело было передано Верховному суду Башкирии.

Задолженность по зарплате в размере 348 649,64 рублей была взыскана с хоккейного клуба «Салават Юлаев», а также невыплаченная премия в размере 217 500 рублей. Кроме этого, клуб был обязан уплатить государственную пошлину в размере 8 862 рубля, которая стала доходом местного бюджета.

Ранее Mkset сообщал о том, что Хоккейный клуб «Салават Юлаев» расплатился по долгам. Ряд СМИ сообщал о задолженности хоккейного клуба по выплатам зарплат составляла около 300 миллионов рублей. Долги погасили в июне текущего года.

#Виалина Ахсанова#Спорт#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы
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