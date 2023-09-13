Адвокат Исхакова остался недоволен решением суда в Уфе

Напоминаем, что уфимец пробыл в заключении 13 лет. За это время он потерял родителей и жену, а его ребёнок остался сиротой. После выхода почти всю свою жизнь Фаткулла Исхаков посвятил тому, чтобы доказать свою непричастность к преступлению. Добиться отмены приговора ему удалось только в мае текущего года.