Адвокат Исхакова остался недоволен решением суда в Уфе

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
По решению суда, несправедливо осужденный мужчина должен получить в качестве компенсации 31 миллион рублей. Такая сумма возмутила адвоката Исхакова. Как он выразился в своём телеграм-канале, с учётом всех перенесённых пенсионером мучений, которые тот получил за чужое преступление, подобная денежная компенсация является мизерной.
Напоминаем, что уфимец пробыл в заключении 13 лет. За это время он потерял родителей и жену, а его ребёнок остался сиротой. После выхода почти всю свою жизнь Фаткулла Исхаков посвятил тому, чтобы доказать свою непричастность к преступлению. Добиться отмены приговора ему удалось только в мае текущего года.
Ранее мы сообщали, что Фаткулла Исхаков подал иск, в котором потребовал в качестве возмещения выплату в 450 миллионов рублей. В прошлую среду, 6 сентября, должно было состояться заседание, где огласилась бы конечная сумма компенсации, однако его пришлось прервать уже через 15 минут после начала из-за ухудшения самочувствия пенсионера.