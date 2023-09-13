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Адвокат Исхакова остался недоволен решением суда в Уфе

Адвокат Исхакова остался недоволен решением суда в Уфе

13 сентября 2023, 13:53
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Сегодня, 13 сентября, Ленинский районный суд Уфы вынес решение о сумме денежной компенсации для уфимца, отсидевшего 13 лет в тюрьме за чужое убийство.

По решению суда, несправедливо осужденный мужчина должен получить в качестве компенсации 31 миллион рублей. Такая сумма возмутила адвоката Исхакова. Как он выразился в своём телеграм-канале, с учётом всех перенесённых пенсионером мучений, которые тот получил за чужое преступление, подобная денежная компенсация является мизерной.

Напоминаем, что уфимец пробыл в заключении 13 лет. За это время он потерял родителей и жену, а его ребёнок остался сиротой. После выхода почти всю свою жизнь Фаткулла Исхаков посвятил тому, чтобы доказать свою непричастность к преступлению. Добиться отмены приговора ему удалось только в мае текущего года.

Ранее мы сообщали, что Фаткулла Исхаков подал иск, в котором потребовал в качестве возмещения выплату в 450 миллионов рублей. В прошлую среду, 6 сентября, должно было состояться заседание, где огласилась бы конечная сумма компенсации, однако его пришлось прервать уже через 15 минут после начала из-за ухудшения самочувствия пенсионера.

#Общество#Решение суда#Новости Башкирии#Новости Уфы#Адвокат#Моральный вред#Анна Савельева#Пенсионер#Ленинский районный суд#Компенсация#Отмена приговора#Мизерная компенсация
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