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В Уфе пожаловались на условия жизни детей в детском доме

В Уфе пожаловались на условия жизни детей в детском доме

12 сентября 2023, 06:54
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Комментарий с жалобой на состояние детского дома оставил неравнодушный уфимец под постом на официальной странице Главы Башкирии.

В социальных сетях, Хайдар И., рассказал, что 30 августа посетил детский дом в Уфе по адресу: улица Кольцевая. Он хотел передать детям, оставшимся без попечения родителей, канцелярские товары и кукурузные хлопья. Во время своего визита мужчина отметил, что здание, в котором проживают сироты, находится не в лучшем состоянии. К комментарию мужчина прикрепил соответствующие фотографии и потребовал решить проблему.

Фото: Хайдар И. / vk.com

На сообщение уфимца отозвался главный эксперт Министерства семьи и труда Башкирии. По её словам, о ситуации уже известно, в данный момент идёт подготовка документов к ремонтным работам, начало которых запланировано уже в 2024 году. Дети же, как сообщили в Министерстве, проживают в новом корпусе, расположенном прямо за зданием, что уже непригодно для жизни в силу своего состояния. В связи с этим нет причин разводить панику, поскольку дети находятся в тепле.

Помимо этого, Хайдар упомянул о том, что детям якобы даже не дают молока, но и на это у ведомства нашлось разъяснение — на каждого ребёнка есть своя норма молочных продуктов в сутки (от 500 до 600 миллилитров в соответствии с возрастными особенностями). Также специалист указала на то, что питание воспитанников в детских домах организуется благодаря внешним источникам.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Детский дом#Анна Савельева#Питание#Ремонтные работы#Жалоба
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