В Уфе пожаловались на условия жизни детей в детском доме

На сообщение уфимца отозвался главный эксперт Министерства семьи и труда Башкирии. По её словам, о ситуации уже известно, в данный момент идёт подготовка документов к ремонтным работам, начало которых запланировано уже в 2024 году. Дети же, как сообщили в Министерстве, проживают в новом корпусе, расположенном прямо за зданием, что уже непригодно для жизни в силу своего состояния. В связи с этим нет причин разводить панику, поскольку дети находятся в тепле.