В Уфе 13 сентября закроют проезд по улице Менделеева

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
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Updated Сегодня, 15:12
Завтра, 13 сентября, в Уфе частично будет перекрыто движение по улице Менделеева на участке от улицы Сагита Агиша и до поворота на лесопарк им. «Лесоводов Башкортостана». Ограничение будет действовать до 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».
Кроме того, с 13 сентября до 31 октября будет закрыта остановка общественного транспорта «Лесная» со стороны УГНТУ.
Известно, что все ограничения связаны с проведением капитального ремонта участка водопровода.