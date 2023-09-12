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В Уфе 13 сентября закроют проезд по улице Менделеева

В Уфе 13 сентября закроют проезд по улице Менделеева

12 сентября 2023, 15:10
Фото: 1MI
Ограничение продлится до 1 декабря, сообщили в ГУП «Уфаводоканал».

Завтра, 13 сентября, в Уфе частично будет перекрыто движение по улице Менделеева на участке от улицы Сагита Агиша и до поворота на лесопарк им. «Лесоводов Башкортостана». Ограничение будет действовать до 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».

Кроме того, с 13 сентября до 31 октября будет закрыта остановка общественного транспорта «Лесная» со стороны УГНТУ.

Известно, что все ограничения связаны с проведением капитального ремонта участка водопровода.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Перекрытие дорог
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