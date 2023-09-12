В Уфе 13 сентября закроют проезд по улице Менделеева

Завтра, 13 сентября, в Уфе частично будет перекрыто движение по улице Менделеева на участке от улицы Сагита Агиша и до поворота на лесопарк им. «Лесоводов Башкортостана». Ограничение будет действовать до 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе «Уфаводоканала».