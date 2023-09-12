В Электростали задержали застрелившего человека мужчину

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
По информации ведомства, мужчину арестовали и он будет находиться под стражей до девятого ноября текущего года.
Десятого сентября в одном из кафе Электростали возник конфликт между 48-летним задержанным и 36-летним посетителем заведения. Конфликт перерос в драку, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
После потасовки злоумышленник поджидал пострадавшего на улице и, когда тот вышел, выстрелил в него. Мужчина получил серьезное ранение и скончался в больнице.