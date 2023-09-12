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В Электростали задержали застрелившего человека мужчину

12 сентября 2023, 14:13
Мужчина, который в прошлое воскресенье убил человека из короткого ружья в Электростали, был задержан. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на прокуратуру Подмосковья.

По информации ведомства, мужчину арестовали и он будет находиться под стражей до девятого ноября текущего года.

Десятого сентября в одном из кафе Электростали возник конфликт между 48-летним задержанным и 36-летним посетителем заведения. Конфликт перерос в драку, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

После потасовки злоумышленник поджидал пострадавшего на улице и, когда тот вышел, выстрелил в него. Мужчина получил серьезное ранение и скончался в больнице.

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