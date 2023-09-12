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Published Сегодня, 08:40

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Updated Сегодня, 08:52

Суд в Башкирии приговорил к 2,5 года колонии за поджёг полицейского

В Башкирии огласили приговор за поджёг полицейского

12 сентября 2023, 08:40
Фото: Максим Карликов / 1MI

Суд в Башкирии приговорил к 2,5 года колонии за поджёг полицейского

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Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор в отношении 42-летнего Давлетбердина Р., который поджёг сотрудника ГИБДД этим летом. Ему присудили 2,5 года колонии общего режима.

Мужчина не захотел проходить медицинское освидетельствование. В знак этого он достал из багажника канистру с бензином, облил горючим полицейского и поджёг. Инспектор ГИБДД успел сбить с себя пламя, получив ожоги рук.

Водитель ВАЗ-2108 был задержан. Он частично признал вину, однако наказания не избежал.

#Происшествия#ГИБДД#Суд#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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