В Башкирии огласили приговор за поджёг полицейского

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:52
Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор в отношении 42-летнего Давлетбердина Р., который поджёг сотрудника ГИБДД этим летом. Ему присудили 2,5 года колонии общего режима.
Мужчина не захотел проходить медицинское освидетельствование. В знак этого он достал из багажника канистру с бензином, облил горючим полицейского и поджёг. Инспектор ГИБДД успел сбить с себя пламя, получив ожоги рук.
Водитель ВАЗ-2108 был задержан. Он частично признал вину, однако наказания не избежал.