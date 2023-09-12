«Школа предпринимательства» на площадке ТПП РБ собрала рекордное число участников

— Увеличение интереса к обучающей программе связано с получением ТПП РБ федеральной лицензии на образовательную деятельность. Помимо этого, в августе Торгово-промышленная палата РБ подписала важное соглашение с Высшей школой экономики в Санкт-Петербурге. Теперь учебно-деловой центр ТПП РБ сможет проводить обучение предпринимателей совместно с ВШЭ. Наши студенты получат доступ новейшим программам обучения, услышат спикеров федерального и международного уровня, — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.