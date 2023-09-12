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«Школа предпринимательства» на площадке ТПП РБ собрала рекордное число участников

«Школа предпринимательства» на площадке ТПП РБ собрала рекордное число участников

12 сентября 2023, 07:11
Фото: ТПП РБ
102 предпринимателя зарегистрировались в этом году на обучающую программу «Школа предпринимательства».

Основы знаний, без которых невозможно полноценно развивать свой бизнес, уже не первый год дает участникам сертифицированный бизнес-тренер ТПП РБ Яна Усманова. Пятидневный марафон в этом году смогли преодолеть более 60 предпринимателей.

— Увеличение интереса к обучающей программе связано с получением ТПП РБ федеральной лицензии на образовательную деятельность. Помимо этого, в августе Торгово-промышленная палата РБ подписала важное соглашение с Высшей школой экономики в Санкт-Петербурге. Теперь учебно-деловой центр ТПП РБ сможет проводить обучение предпринимателей совместно с ВШЭ. Наши студенты получат доступ новейшим программам обучения, услышат спикеров федерального и международного уровня, — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

В этом году в школе приняли участие предприниматели из различных сфер: допобразование, производство, ИТ-технологии.

Программа обучения максимально актуализирована с новыми экономическими реалиями. Эксперты и спикеры совместно с участниками разобрали все аспекты деятельности конкретных предприятий в плане маркетинга, финансов, управления, командной работы.

— Программа обучения была тщательно продумана и структурирована таким образом, чтобы каждый участник мог с легкостью усвоить все необходимые навыки и аспекты предмета. Бизнес-тренер умело находит индивидуальный подход к каждому, разъясняет сложные моменты и помогает преодолевать возникающие трудности, — поделился один из участников.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
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