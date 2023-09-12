«Ростелеком» поддержал старт сезона «Салавата Юлаева» в Башкортостане

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
— В сентябре «Салават Юлаев» проведет семь домашних игр, всего за сезон их будет 34. Мы хотим, чтобы каждый матч на «Уфа-Арене» запомнился болельщикам не только победами башкирской команды, но и яркими впечатлениями. Поклонники хоккейного клуба смогут сразиться друг с другом в зоне аэрохоккея, сделать крутые фото в 3D на фоне коллективного постера хоккеистов в фотозоне bullet time на память о каждой игре и принять участие в розыгрыше призов от «Ростелекома», — отметил генеральный директор компании «Ростелеком» в Башкортостане Сергей Нищев.
В течение всего сезона любители хоккея смогут выигрывать билеты на домашние матчи «Салавата Юлаева», предсказывая результаты предстоящих игр. Розыгрыши проводятся в официальной группе «Ростелекома» в Башкортостане «ВКонтакте». Первым, кто угадал результаты встречи с «Ладой» — 5:2 в пользу уфимцев — стал Айдар Сайфуллин. 14 сентября он сможет поболеть за «юлаевцев» на «Уфа-Арене» во время зеленого дерби с «Ак Барсом»
Следить за хоккейными баталиями можно также на канале КХЛ в онлайн-кинотеатре Wink.
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