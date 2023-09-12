«Ростелеком» поддержал старт сезона «Салавата Юлаева» в Башкортостане

— В сентябре «Салават Юлаев» проведет семь домашних игр, всего за сезон их будет 34. Мы хотим, чтобы каждый матч на «Уфа-Арене» запомнился болельщикам не только победами башкирской команды, но и яркими впечатлениями. Поклонники хоккейного клуба смогут сразиться друг с другом в зоне аэрохоккея, сделать крутые фото в 3D на фоне коллективного постера хоккеистов в фотозоне bullet time на память о каждой игре и принять участие в розыгрыше призов от «Ростелекома», — отметил генеральный директор компании «Ростелеком» в Башкортостане Сергей Нищев.