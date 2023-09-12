mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:57

Published Сегодня, 05:57

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

«Ростелеком» поддержал старт сезона «Салавата Юлаева» в Башкортостане

«Ростелеком» поддержал старт сезона «Салавата Юлаева» в Башкортостане

12 сентября 2023, 05:57
Фото: Ростелеком
«Ростелеком» выступил официальным партнером трансляций игр КХЛ в Республике Башкирия. Провайдер создал для болельщиков «Салавата Юлаева» интерактивные фан-зоны, которые дополнят праздничную атмосферу во время матчей команды в «Уфа-Арене».

— В сентябре «Салават Юлаев» проведет семь домашних игр, всего за сезон их будет 34. Мы хотим, чтобы каждый матч на «Уфа-Арене» запомнился болельщикам не только победами башкирской команды, но и яркими впечатлениями. Поклонники хоккейного клуба смогут сразиться друг с другом в зоне аэрохоккея, сделать крутые фото в 3D на фоне коллективного постера хоккеистов в фотозоне bullet time на память о каждой игре и принять участие в розыгрыше призов от «Ростелекома», — отметил генеральный директор компании «Ростелеком» в Башкортостане Сергей Нищев.

В течение всего сезона любители хоккея смогут выигрывать билеты на домашние матчи «Салавата Юлаева», предсказывая результаты предстоящих игр. Розыгрыши проводятся в официальной группе «Ростелекома» в Башкортостане «ВКонтакте». Первым, кто угадал результаты встречи с «Ладой» — 5:2 в пользу уфимцев — стал Айдар Сайфуллин. 14 сентября он сможет поболеть за «юлаевцев» на «Уфа-Арене» во время зеленого дерби с «Ак Барсом»

Фото: Ростелеком

Следить за хоккейными баталиями можно также на канале КХЛ в онлайн-кинотеатре Wink.

#Андрей Королев#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Известны даты полного перекрытия движения на Шакшинском мосту
Вчера, 17:36
Самолёт из Сочи сел на поле в Новосибирской области: что известно на данный момент
Сегодня, 05:36
Чиновники из Уфы хотят пересесть на автомобили за 10,4 млн рублей
Сегодня, 04:30
Обветшалый мир скидок: что происходит с Гагаринским рынком в Уфе перед реконструкцией
Вчера, 08:13
Демонтируют: стала известна судьба памятника Салавату Юлаеву в Уфе
Вчера, 12:40
«Беспредел»: водитель автобуса в Уфе забрал карту у ребенка из-за не прошедшей оплаты
Вчера, 10:13