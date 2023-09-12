Росавиация создала комиссию для расследования инцидента «Уральских авиалиний»

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Официальное сообщение от Росавиации гласит: «Для выяснения причин и обстоятельств серьезного инцидента с самолетом авиакомпании 'Уральские авиалинии' нами была создана специальная комиссия, которая уже отправилась на место происшествия».
Предварительная информация указывает на то, что летевший из Сочи в Омск самолет «Уральских авиалиний» приземлился на землю около села Убинского в Новосибирской области, пишет RT.
Все пассажиры были успешно эвакуированы и, согласно данным, никто не пострадал.