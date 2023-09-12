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Published Сегодня, 06:26

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Updated Сегодня, 06:27

Росавиация создала комиссию для расследования инцидента «Уральских авиалиний»

12 сентября 2023, 06:26
В Росавиации объявили о формировании специальной комиссии, которая проведет расследование инцидента с самолетом авиакомпании «Уральские авиалинии» в Новосибирской области.

Официальное сообщение от Росавиации гласит: «Для выяснения причин и обстоятельств серьезного инцидента с самолетом авиакомпании 'Уральские авиалинии' нами была создана специальная комиссия, которая уже отправилась на место происшествия».

Предварительная информация указывает на то, что летевший из Сочи в Омск самолет «Уральских авиалиний» приземлился на землю около села Убинского в Новосибирской области, пишет RT.

Все пассажиры были успешно эвакуированы и, согласно данным, никто не пострадал.

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