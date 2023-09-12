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Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Рейтинг городов БРИКС по технологическому развитию возглавила Москва

Рейтинг городов БРИКС по технологическому развитию возглавила Москва

12 сентября 2023, 12:28
Фото: 1MI
В недавнем рейтинге крупнейших городов стран БРИКС по индексу технологического и пространственного развития городов первое место заняла Москва. Индекс разрабатывает консорциум исследовательских организаций из Китая, Индии и России.

Методология расчета этого индекса позволяет работать как со статистикой, так и с открытыми пространственными данными и спутниковыми снимками. Индекс помогает увидеть, как пространственное развитие города позволяет каждому жителю экономить свое время. Исследователи учитывают не сам факт наличия той или иной услуги, а ее доступность для горожан, передает 56orb.ru.

Директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко назвал попадание на первое место в этом списке Москвы приятным, но неудивительным событием. По его словам, город развивается по принципу полицентричности, то есть создания самых разных точек притяжения. Он рассказал, что участники консорциума особо отметили усилия Москвы в модернизации инфраструктуры общественного транспорта, повышении доступности и разнообразия функций для жителей, рост научного и культурного потенциала нашего города. Также, по словам Михайленко, большое значение в расчете индекса играет развитие инновационной инфраструктуры — в частности, цифровых социальных услуг, сервисов доставки и мобильности.

«Поддержка высокотехнологичных отраслей со стороны города и активная реализация цифровых проектов также внесли существенный вклад в лидерство Москвы», — добавил он.

В пятерке лучших также оказались Пекин, Шанхай, Сан-Паулу и Гуанчжоу.

Инициаторы проекта стремятся сделать индекс международно признанным инструментом для оценки городского развития и комфортности среды для жителей. В этому году они намерены проанализировать ключевые показатели по 100 крупнейшим городам мира и представить итоги в декабре.

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