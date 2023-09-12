Рейтинг городов БРИКС по технологическому развитию возглавила Москва

Директор центра СИТИ, декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко назвал попадание на первое место в этом списке Москвы приятным, но неудивительным событием. По его словам, город развивается по принципу полицентричности, то есть создания самых разных точек притяжения. Он рассказал, что участники консорциума особо отметили усилия Москвы в модернизации инфраструктуры общественного транспорта, повышении доступности и разнообразия функций для жителей, рост научного и культурного потенциала нашего города. Также, по словам Михайленко, большое значение в расчете индекса играет развитие инновационной инфраструктуры — в частности, цифровых социальных услуг, сервисов доставки и мобильности.