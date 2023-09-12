Рэпер Моргенштерн* перевел 1 миллион рублей больному раком ребенку из Башкирии

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Стало известно, что рэпер Алишер Моргенштерн* перевел 1 миллион рублей двухлетнему Гордею Иванову из Стерлитамака. У мальчика онкология 4 стадии и спасти его могут в Израиле, однако на лечение необходимо 40 миллионов рублей.
Так, в своих социальных сетях рэпер опубликовал скриншот перевода средств, а также призвал своих подписчиков сделать репост публикации о сборе и принять в нем участие.
— Твой репост может спасти жизнь. Это не просто для громкого красивого слова. Представь, твой репост заметил какой-то богатый дядька и закинул много бабок. Что получается? Получается, ты косвенно, но поучаствовал в спасении жизни, — прокомментировал Моргенштерн с своих социальных сетях.
Мама ребенка Жанна телеканалу UTV сообщила, что на данный момент собрано 10 миллионов рублей
* — признан Минюстом РФ физлицом, выполняющим функции иностранного агента.