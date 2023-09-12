Рэпер Моргенштерн* перевел 1 миллион рублей больному раком ребенку из Башкирии

Стало известно, что рэпер Алишер Моргенштерн* перевел 1 миллион рублей двухлетнему Гордею Иванову из Стерлитамака. У мальчика онкология 4 стадии и спасти его могут в Израиле, однако на лечение необходимо 40 миллионов рублей.