Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в Башкирии

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Прокуратура Башкирии начала проверку по факту пожара в Салавате. По данным ведомства, днем 12 сентября в резервуаре площадью 300 кв. м произошло возгорание нефтешлама. На данный момент пожар удалось ликвидировать, погибших и пострадавших — нет.
Так, надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соблюдения законодательства о промышленной и пожарной безопасности и об охране окружающей среды.