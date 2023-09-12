Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в Башкирии

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту пожара в Салавате. По данным ведомства, днем 12 сентября в резервуаре площадью 300 кв. м произошло возгорание нефтешлама. На данный момент пожар удалось ликвидировать, погибших и пострадавших — нет.