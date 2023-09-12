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Published Сегодня, 10:44

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Updated Сегодня, 10:46

Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в Башкирии

Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в Башкирии

12 сентября 2023, 10:44
Фото: Прокуратура РБ
Речь идет о Салавате, где сегодня, 12 сентября, загорелись мазутные ямы.

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту пожара в Салавате. По данным ведомства, днем 12 сентября в резервуаре площадью 300 кв. м произошло возгорание нефтешлама. На данный момент пожар удалось ликвидировать, погибших и пострадавших — нет.

Так, надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку соблюдения законодательства о промышленной и пожарной безопасности и об охране окружающей среды.

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#Происшествия#Элина Сайфранова#Пожар#Прокуратура#Прокуратура Башкирии#Новости Башкирии#Прокурорская проверка
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