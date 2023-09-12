Правительство Башкирии озвучило планы о приватизации госсобственности

В ближайшие 3 года республиканские власти хотят продолжить приватизацию имущества. Как говорится в постановлении «об утверждении прогнозного плана (программы) госимущества на 2024–2026 годы», делается это для «оптимизации государственного сектора», приватизации непрофильного имущества и пополнения бюджета.