Правительство Башкирии озвучило планы о приватизации госсобственности

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
В ближайшие 3 года республиканские власти хотят продолжить приватизацию имущества. Как говорится в постановлении «об утверждении прогнозного плана (программы) госимущества на 2024–2026 годы», делается это для «оптимизации государственного сектора», приватизации непрофильного имущества и пополнения бюджета.
В ближайшие годы под каток приватизации попадут пять объектов: ГУП «Фонд жилищного строительства» Республики Башкортостан, ГУСП МТС «Центральная» в с. Зубово, пакет акций АО «Иглинский весовой завод», АО «Милек» и нежилое имущество в г. Кумертау.
Ранее мы писали о том, как итоги приватизации сказались на птицефабрике «Башкирская».