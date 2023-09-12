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Published Сегодня, 03:58

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

Пять объектов приватизируют в Башкирии

Правительство Башкирии озвучило планы о приватизации госсобственности

12 сентября 2023, 03:58
Фото: 1MI

Пять объектов приватизируют в Башкирии

Правительство планирует выручить 110 млн рублей

В ближайшие 3 года республиканские власти хотят продолжить приватизацию имущества. Как говорится в постановлении «об утверждении прогнозного плана (программы) госимущества на 2024–2026 годы», делается это для «оптимизации государственного сектора», приватизации непрофильного имущества и пополнения бюджета.

В ближайшие годы под каток приватизации попадут пять объектов: ГУП «Фонд жилищного строительства» Республики Башкортостан, ГУСП МТС «Центральная» в с. Зубово, пакет акций АО «Иглинский весовой завод», АО «Милек» и нежилое имущество в г. Кумертау.

Ранее мы писали о том, как итоги приватизации сказались на птицефабрике «Башкирская».

#Экономика#Уфа#Правительство Башкирии#Новости Башкирии#Приватизация#Идэль Гумеров
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