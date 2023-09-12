Пожар в промзоне, судьба памятника Салавату Юлаеву и растерзанные коровы

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
В городе Салават загорелся битум в неиспользованных мазутных ямах на площади 300 кв. метров. Пожар тушили силами 31 человек и 12 единиц техники. Там же передали, что яма принадлежит ООО «Девон». На данный момент пожар полностью ликвидирован. Прокуратура Башкирии факту произошедшего начала проверку.
Назначен новый глава Башстата. Им стал Ильдар Загидуллин, который занимал должность исполняющего обязанности после ухода из жизни предыдущего руководителя ведомтсва Акрама Ганиева.
Памятник Салавату Юлаеву будут демонтировать для последующей реставрации в условиях мастерской. В ходе реставрации, оригинальное состояние чугунной оболочки будет сохранено. Работники восстановят элементы крепления отливок, залатают трещины, выполнят защитную обработку от коррозии и обновят лакокрасочное покрытие. Когда начнутся работы не уточняется.
В сети появились страшные кадры растерзанной коровы. Как сообщает автор фотографии, произошел инцидент в Архангельском районе Башкирии. На кадрах запечатлена корова, судя по всему, после совершенного на нее нападения — часть туловища животного отсутствует. Однако сама корова осталась жива.