Пожар в промзоне, судьба памятника Салавату Юлаеву и растерзанные коровы

В сети появились страшные кадры растерзанной коровы. Как сообщает автор фотографии, произошел инцидент в Архангельском районе Башкирии. На кадрах запечатлена корова, судя по всему, после совершенного на нее нападения — часть туловища животного отсутствует. Однако сама корова осталась жива.