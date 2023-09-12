Подросток отомстил женщине за замечание поджогом дома

Ранним утром 5 сентября, мальчик решил осуществить свой план мести и проник в двор женщины через забор. Разбив окно бани, он бесстрашно зашёл внутрь. В его руках были спички, бумага и березовая кора, предметы, которые он решил поджечь, чтобы запечатлеть все на камеру своего телефона. К сожалению, подросток не предвидел, что огонь может перекинуться на сам дом. В доме проживало трое человек — 37-летний мужчина, его беременная 29-летняя жена и их пятилетняя дочь.