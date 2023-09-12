Подросток отомстил женщине за замечание поджогом дома

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Published Сегодня, 02:18
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15-летний подросток, находясь в компании своих друзей, был замечен возле дома беременной женщины. Женщина, живущая в этом доме, попросила компанию уйти, так как они создавали шум в поздний час. Подросток решил отомстить женщине за ее замечание. Однако из-за больших сугробов он отложил свою злую месть на потом.
Ранним утром 5 сентября, мальчик решил осуществить свой план мести и проник в двор женщины через забор. Разбив окно бани, он бесстрашно зашёл внутрь. В его руках были спички, бумага и березовая кора, предметы, которые он решил поджечь, чтобы запечатлеть все на камеру своего телефона. К сожалению, подросток не предвидел, что огонь может перекинуться на сам дом. В доме проживало трое человек — 37-летний мужчина, его беременная 29-летняя жена и их пятилетняя дочь.
Глава семейства быстро почувствовал запах дыма и сумел спасти свою семью. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества из хулиганских побуждений, с целью наказать непутевого подростка за его поступок.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который дал признательные показания. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения имущества, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее Mkset сообщал, что утром 9 сентября в Шаранском районе едва не сгорел житель Татарстана. По информации пресс-службы МЧС РБ, в деревне Новые Карьявды загорелся жилой бревенчатый дом. Известно, что 58-летний мужчина был направлен в ЦРБ села Шаран с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.