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Обращение с ТКО на Сахалине и Курилах улучшат с помощью федерального оператора

Обращение с ТКО на Сахалине и Курилах улучшат с помощью федерального оператора

12 сентября 2023, 12:13
Фото: правительство Сахалинской области
Компания «Российский экологический оператор» и правительство Сахалинской области будут сотрудничать по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. Соглашение о совместной работе подписали на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Как отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, ключевая задача властей — сохранить уникальное природное многообразие островов. И эффективная система обращения с мусором — одно из направлений этой важной работы. Поэтому правительство заинтересовано в работе с ведущими российскими предприятиями, которые по праву считаются экспертными в этой сфере. Одной из таковых является «РЭО».

«Почти во всех районах Сахалинской области уже внедрен раздельный сбор мусора. С помощью „Российского экологического оператора“ правительство получит доступ к самому передовому опыту, накопленному в сфере обращения с ТКО, который поможет нам обеспечить сбор и утилизацию мусора с минимальным воздействием на окружающую среду», — подчеркнул глава островного региона Валерий Лимаренко.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» начала работать в 2019 году — ее учредили в соответствии с указом президента России Владимира Путина в 2019 году. Учреждение обеспечивает реализацию действующих законов в сфере обращения с ТКО, инициирует развитие и улучшение нормативных актов, а также разрабатывает инициативы по внедрению новых технологий переработки отходов.

Согласно подписанному соглашению, «РЭО» будет оказывать содействие в повышении инвестиционной привлекательности в Сахалинской области для компаний, которые заинтересованы в реализации проектов в сфере обращения с ТКО. Также федеральная компания примет участие в поддержке уже существующих инициатив такого профиля.

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