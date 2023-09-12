mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:47

Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

Новым главой Башстата назначен Ильдар Загидуллин

Новым главой Башстата назначен Ильдар Загидуллин

12 сентября 2023, 17:47
Фото: Башкортостанстат // vk.com
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стало известно о назначении Ильдара Загидуллина на пост главы Башстата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что Ильдар Загидуллин окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Свою работу в Башстате начал в 2009 году, с конца 2018 года занимал пост заместителя руководителя. После ухода из жизни предыдущего главы Акрама Ганиева был исполняющим обязанности руководителя.

Работает в Башстате с 2009 года: до 2011-го был ведущим специалистом, с 2012 по 2018 год возглавлял отдел государственной статистики в Уфе, а с конца 2018 года занимал должность заместителя руководителя ведомства.

Напомним, что Акрам Ганиев скончался в мае этого года в возрасте 64 лет.

#Политика#Элина Сайфранова#Башкирия#Отставки и назначения#Чиновники#Новости Башкирии#Новости Уфы
Подпишитесь
Прокуратура проводит проверку по факту крупного пожара в Башкирии
Сегодня, 10:44
Чёрный дым и полыхающее пламя: в Башкирии горят мазутные ямы
Сегодня, 09:06
«Гвоздь в крышку гроба»: Реакция пилота из Уфы на посадку самолета в сибирском поле
Сегодня, 07:58
Обветшалый мир скидок: что происходит с Гагаринским рынком в Уфе перед реконструкцией
Вчера, 08:13
Демонтируют: стала известна судьба памятника Салавату Юлаеву в Уфе
Вчера, 12:40
«Беспредел»: водитель автобуса в Уфе забрал карту у ребенка из-за не прошедшей оплаты
Вчера, 10:13