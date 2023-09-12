Новым главой Башстата назначен Ильдар Загидуллин

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:50
Updated Сегодня, 17:50
Стало известно о назначении Ильдара Загидуллина на пост главы Башстата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Известно, что Ильдар Загидуллин окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. Свою работу в Башстате начал в 2009 году, с конца 2018 года занимал пост заместителя руководителя. После ухода из жизни предыдущего главы Акрама Ганиева был исполняющим обязанности руководителя.
Работает в Башстате с 2009 года: до 2011-го был ведущим специалистом, с 2012 по 2018 год возглавлял отдел государственной статистики в Уфе, а с конца 2018 года занимал должность заместителя руководителя ведомства.
Напомним, что Акрам Ганиев скончался в мае этого года в возрасте 64 лет.