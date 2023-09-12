Новое оборудование из Китая установили в Пермской ЦБК

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Напорный ящик был доставлен из Китая, его производитель — компания «Дачжи» (Dazhi), пишет properm.ru.
Отмечается, что напорный ящик является ключевым узлом машины. Именно от него зависит качество готовой бумаги, так как он осуществляет подачу бумажной массы. Новое оборудование позволяет увеличить скорость подачи массы с 610 до 800 метров в минуту, а также обеспечивает более равномерную подачу сырья.
Гендиректор ПЦБК Юрий Марков отметил, что предприятие практически ежемесячно принимает иностранные делегации. Они приезжают, чтобы решать вопросы, связанные с модернизацией оборудования и не только.
В свою очередь, руководитель экспортного отдела № 1 компании «Юнь Чоу» Ду Вэй подчеркнул, что работа с ПЦБК продолжается уже несколько лет, в рамках чего реализовано несколько совместных проектов. Также он выразил надежду на продолжение взаимовыгодного взаимодействия.
Сотрудничество русской и китайской компаний началось в 2021 году с подписания договора на поставку ролевой продукции. На данный момент ПЦБК уже отправила в Китай несколько железнодорожных составов тарного картона.