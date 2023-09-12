Новое оборудование из Китая установили в Пермской ЦБК

Отмечается, что напорный ящик является ключевым узлом машины. Именно от него зависит качество готовой бумаги, так как он осуществляет подачу бумажной массы. Новое оборудование позволяет увеличить скорость подачи массы с 610 до 800 метров в минуту, а также обеспечивает более равномерную подачу сырья.