Как прошли выборы депутатов в парламент Башкортостана

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:24
В минувшее воскресенье в Башкортостане прошли выборы депутатов Госсобрания VII созыва. Избранные депутаты будут представлять интересы граждан в местном парламенте следующе 5 лет. Явка выборы, по сведениям ЦИК РБ на утро 11 сентября, составила 52,48%, что на 3,4% больше, чем на выборах депутатов VI созыва.
Собственно предшествовал выборам не менее важный период — агитационный. Отметим, что в республике он прошел спокойно, без крупных скандалов и черного пиара. Однако нельзя сказать, что она была активно на всем протяжении. Политолог Николай Евдокимов отмечает, что внимание общества к избирательным компаниям было довольно слабым, а активизация началась только за неделю до голосований.
Связывает эксперт это с тем, что повестка оппозиционных партий уже перехвачена «Единой Россией», а сформировать другую актуальную для региона повестку у них не получилось.
— Итоговый результат который мы сегодня имеем, для них можно признать удовлетворительным. В той ситуации в которой они оказались — больше набрать эти политические партии и не могли, — считает политолог.
Исключением Николай Евдокимов назвал партию «Новые люди», которые проводили активную избирательную компанию, однако, по предварительным результатам голосования, не смогли преодолеть 5% барьер.
В свою очередь позиции «Единой России» эксперт назвал обоснованными, так как партия на сегодняшний день доминирует в политическом спектре.
Отдельно внимание важно уделить Дню выборов. За ходом голосованиях на территориальных и участковым избирательных комиссиях следил 14 121 наблюдатель. Наибольше количество наблюдателей было назначено от политических партий — 7 572 человека.
Процесс голосования прошел в спокойной обстановке, за исключением случая в Нефтекамске. В Центризбиркоме Башкирии на проблему оперативно отреагировали, в полицию было направлено заявление для установления обстоятельств происшествия.
Во многом, день выборов прошел без больших скандалов благодаря участию главы Башкирии, который проводил предварительную работы с партийными лидерами.
Согласно предварительным результатам голоса избирателей были распределены следующим образом:
По единому округу «Единая Россия» набрала 68,96%, КПРФ — 11,68%, ЛДПР — 7,77%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,35%, «Новые люди» — 3,40%.
По одномандатным округам избрано представителей от партии «Единая Россия» — 46, КПРФ — 2, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 1, «Новые люди» — 1, «Зеленые» — 1, Самовыдвиженцы — 4.
Представители всех партий с предварительными результатами выборов согласны, следовательно, никакого административного барьера и давления на них оказано не было.
По предварительным итогам состав Курултая уже претерпел изменения с точки зрения индивидуальностям, уверен политолог. Однако по партийному представительству он останется таким же.
— Значит функционально работа не изменится, будут новые лица, новые фигуры, может, более публичные, чем те, которые были в предыдущем составе, но если мы говорим о Курултае как об органе законодательно и представительной власти, то функционал останется тем же самым, — Николай Евдокимов.
На данный момент интрига остается в том, кто будет назначен председателем, и кто возглавит парламентские комитеты.