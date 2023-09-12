Как прошли выборы депутатов в парламент Башкортостана

Собственно предшествовал выборам не менее важный период — агитационный. Отметим, что в республике он прошел спокойно, без крупных скандалов и черного пиара. Однако нельзя сказать, что она была активно на всем протяжении. Политолог Николай Евдокимов отмечает, что внимание общества к избирательным компаниям было довольно слабым, а активизация началась только за неделю до голосований.