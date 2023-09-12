Глава Башкирии назвал крайний срок решения проблем с дольщиками в регионе

На данный момент в категории обманутых дольщиков находятся более 2,2 тысяч человек. По данным на сентябрь этого года, в Башкортостане остается 31 проблемный дом, из которых 12 достраиваются за счет республиканского бюджета, дольщики 11 домов получат компенсацию из федерального Фонда развития территорий.