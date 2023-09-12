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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:48

Глава Башкирии назвал крайний срок решения проблем с дольщиками в регионе

Глава Башкирии назвал крайний срок решения проблем с дольщиками в регионе

12 сентября 2023, 11:46
Фото: 1MI
На данный момент категорию обманутых дольщиков включено более 2,2 тысячи граждан.

Вопрос с обманутыми дольщиками в Башкирии будет решен до 2024 года. Об этом заявил глава Башкирии накануне в ходе оперативного совещания в ЦУРе.

На данный момент в категории обманутых дольщиков находятся более 2,2 тысяч человек. По данным на сентябрь этого года, в Башкортостане остается 31 проблемный дом, из которых 12 достраиваются за счет республиканского бюджета, дольщики 11 домов получат компенсацию из федерального Фонда развития территорий.

Кроме того, два дома будут исключены из перечня в связи с отсутствием пострадавших, еще 2 дома будут достроены на федеральные средства. Вопрос по оставшимся домам будет решен до конца III квартала 2023 года.

#Общество#Обманутые дольщики#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Дольщики#Недвижимость#Квартира
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