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Published Сегодня, 14:21

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Updated Сегодня, 14:22

Федерация футбола Нидерландов заплатила шантажистам

12 сентября 2023, 14:21
Организация, ответственная за футбол в Нидерландах, приняла решение выплатить выкуп хакерам, которые угрожали опубликовать личные данные спортсменов.

Кибератака произошла в апреле, где хакеры заявили о своем доступе к различным личным данным, таким как паспортные данные, удостоверения личности, адреса проживания, информация о зарплате и медицинская информация. Они угрожали раскрыть эти данные широкому кругу лиц, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Не удалось точно установить, какие данные были получены хакерами, поэтому организация решила заплатить выкуп. Сумма выкупа не разглашается, однако она, предположительно, составляет не менее 1 миллиона евро. СМИ также высказывают предположение о возможной причастности хакерской группировки Lockbit, которую связывают с Россией, к данной кибератаке.

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