Федерация футбола Нидерландов заплатила шантажистам

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Кибератака произошла в апреле, где хакеры заявили о своем доступе к различным личным данным, таким как паспортные данные, удостоверения личности, адреса проживания, информация о зарплате и медицинская информация. Они угрожали раскрыть эти данные широкому кругу лиц, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Не удалось точно установить, какие данные были получены хакерами, поэтому организация решила заплатить выкуп. Сумма выкупа не разглашается, однако она, предположительно, составляет не менее 1 миллиона евро. СМИ также высказывают предположение о возможной причастности хакерской группировки Lockbit, которую связывают с Россией, к данной кибератаке.