Федерация футбола Нидерландов заплатила шантажистам

Не удалось точно установить, какие данные были получены хакерами, поэтому организация решила заплатить выкуп. Сумма выкупа не разглашается, однако она, предположительно, составляет не менее 1 миллиона евро. СМИ также высказывают предположение о возможной причастности хакерской группировки Lockbit, которую связывают с Россией, к данной кибератаке.