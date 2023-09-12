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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:22

Updated Сегодня, 09:22

В городе Салават в Башкирии горят мазутные ямы

Чёрный дым и полыхающее пламя: в Башкирии горят мазутные ямы

12 сентября 2023, 09:06
Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан / t.me/mchsrb01/5101

В городе Салават в Башкирии горят мазутные ямы

Пожар тушат 31 человек

В башкирском городе Салават полыхает пожар площадью 300 м².

Как сообщают в Главном управлении МЧС по РБ, горит битум в неиспользуемых мазутных ямах. Пожар тушат силами 31 человек и 12 единиц техники. Там же передали, что яма принадлежит ООО «Девон».

Видео: mkset.ru

По нашей информации, в Башкирии существует одно общество с ограниченной ответственностью «Девон». Оно зарегистрировано в Ишимбайском районе. Основной деятельностью обозначена Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Другой вид — Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки.

Руководителем является гендиректор Газизова Светлана. Владельцами обозначены «Башнипинефть и Баширов Амир Рашидович. Последний также является гендиректором ООО „Межрегиональная нефтегазовая компания“ (Московская область). В прошлом году предприятие стало убыточным с прибылью -2,1 млн рублей.

По нашей информации, на данный момент пострадавших нет.

#Происшествия#Видео#Уфа#Пожар#Новости Башкирии#МЧС#Салават#Идэль Гумеров
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