Чёрный дым и полыхающее пламя: в Башкирии горят мазутные ямы

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
В башкирском городе Салават полыхает пожар площадью 300 м².
Как сообщают в Главном управлении МЧС по РБ, горит битум в неиспользуемых мазутных ямах. Пожар тушат силами 31 человек и 12 единиц техники. Там же передали, что яма принадлежит ООО «Девон».
По нашей информации, в Башкирии существует одно общество с ограниченной ответственностью «Девон». Оно зарегистрировано в Ишимбайском районе. Основной деятельностью обозначена Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Другой вид — Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки.
Руководителем является гендиректор Газизова Светлана. Владельцами обозначены «Башнипинефть и Баширов Амир Рашидович. Последний также является гендиректором ООО „Межрегиональная нефтегазовая компания“ (Московская область). В прошлом году предприятие стало убыточным с прибылью -2,1 млн рублей.
По нашей информации, на данный момент пострадавших нет.