Чёрный дым и полыхающее пламя: в Башкирии горят мазутные ямы

По нашей информации, в Башкирии существует одно общество с ограниченной ответственностью «Девон». Оно зарегистрировано в Ишимбайском районе. Основной деятельностью обозначена Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Другой вид — Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки.