Чиновники из Уфы хотят пересесть на автомобили за 10,4 млн рублей

В состав центра общественной безопасности в Уфе входит 322 сотрудника. Они должны заниматься помощью органам внутренних дел в охране общественного порядка, предупреждать подростковую преступность, мониторить соблюдение правил благоустройства, следить за камерами «Безопасный город» и соблюдением законов в жилом секторе. Кроме того, они разносят повестки призывникам.