Чиновники из Уфы хотят пересесть на автомобили за 10,4 млн рублей

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
На сайте госзакупок появилась информация о поставках 8 автомобилей чиновникам из центра общественной безопасности. Начальная цена — 10,43 млн рублей.
В описании закупки говорится, что учреждению требуется 8 пятиместных полноприводных «универсалов». Также обязательны кондиционер и пятипроцентная тонировка задних стёкол для «комфортной поездки водителей и пассажиров». Мощность двигателя должна составлять до 100 «лошадок». Для удобства предусмотрено наличие бортового компьютера.
В состав центра общественной безопасности в Уфе входит 322 сотрудника. Они должны заниматься помощью органам внутренних дел в охране общественного порядка, предупреждать подростковую преступность, мониторить соблюдение правил благоустройства, следить за камерами «Безопасный город» и соблюдением законов в жилом секторе. Кроме того, они разносят повестки призывникам.
Месяц назад стало известно, что российским чиновникам запретили закупать иномарки, однако чишминские госслужащие попытались обойти запрет.