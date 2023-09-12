mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Центр общественной безопасности Уфы планирует закупить 8 машин

Чиновники из Уфы хотят пересесть на автомобили за 10,4 млн рублей

12 сентября 2023, 04:30
Фото: 1MI

Центр общественной безопасности Уфы планирует закупить 8 машин

Закончился приём заявок на определение поставщика автомобилей для нужд уфимских чиновников

На сайте госзакупок появилась информация о поставках 8 автомобилей чиновникам из центра общественной безопасности. Начальная цена — 10,43 млн рублей.

В описании закупки говорится, что учреждению требуется 8 пятиместных полноприводных «универсалов». Также обязательны кондиционер и пятипроцентная тонировка задних стёкол для «комфортной поездки водителей и пассажиров». Мощность двигателя должна составлять до 100 «лошадок». Для удобства предусмотрено наличие бортового компьютера.

В состав центра общественной безопасности в Уфе входит 322 сотрудника. Они должны заниматься помощью органам внутренних дел в охране общественного порядка, предупреждать подростковую преступность, мониторить соблюдение правил благоустройства, следить за камерами «Безопасный город» и соблюдением законов в жилом секторе. Кроме того, они разносят повестки призывникам.

Месяц назад стало известно, что российским чиновникам запретили закупать иномарки, однако чишминские госслужащие попытались обойти запрет.

#Уфа#Чиновники#Госзакупки#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Известны даты полного перекрытия движения на Шакшинском мосту
Вчера, 17:36
Самолёт из Сочи сел на поле в Новосибирской области: что известно на данный момент
Сегодня, 05:36
Обветшалый мир скидок: что происходит с Гагаринским рынком в Уфе перед реконструкцией
Вчера, 08:13
Демонтируют: стала известна судьба памятника Салавату Юлаеву в Уфе
Вчера, 12:40
«Беспредел»: водитель автобуса в Уфе забрал карту у ребенка из-за не прошедшей оплаты
Вчера, 10:13