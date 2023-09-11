Выборный марафон в Уфе: спикер парламента, дискуссии, нейросеть, нарушающая законы

Posted Сегодня, 20:00
Published Сегодня, 20:00
Modified Сегодня, 20:02
Updated Сегодня, 20:02
На «Выборном марафоне» чиновники, общественные деятели, активисты правящей партии и её молодёжного крыла хвалились предвыборной работой, спорили о политтехнологиях и нейросетях. В качестве «випа» выступал Константин Толкачёв — бессменный руководитель башкирского парламента с 1999 года. Спикер Госсобрания Башкортостана рассказал своё видение современной истории башкирского парламентаризма и ответил на вопросы.
Члены молодёжного крыла «Единой России» презентовали проект с использованием нейросетей — составление портрета кандидата на выборную должность. Для этого в условия вбивались происхождение, возраст, образование, вид деятельности гипотетического политика. На портрет одного из них сделали замечание присутствующие, т. к. изображение, сгенерированное нейросетью, содержало деятеля, передающего цветок малолетнему ребёнку. А это прямо запрещается федеральном законодательством о выборах.
Также гости посетовали на то, что среди представленных «идеальных кандидатов» нет портретов военнослужащих или не указывается их служба в вооружённых силах России. Создатели проекта объяснили это фильтрами нейросетей, которые запрещают использование агрессивных словосочетаний.