Выборный марафон в Уфе: спикер парламента, дискуссии, нейросеть, нарушающая законы

Члены молодёжного крыла «Единой России» презентовали проект с использованием нейросетей — составление портрета кандидата на выборную должность. Для этого в условия вбивались происхождение, возраст, образование, вид деятельности гипотетического политика. На портрет одного из них сделали замечание присутствующие, т. к. изображение, сгенерированное нейросетью, содержало деятеля, передающего цветок малолетнему ребёнку. А это прямо запрещается федеральном законодательством о выборах.