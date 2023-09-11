В Уфе появится еще одна колоннада и обойдется в 5,8 миллионов рублей

Об архитектурном сооружении и его значимости для Башкортостана неоднократно заявлял Радий Хабиров. По его словам, это памятник — «дань памяти легендарному военачальнику, а также всем павшим воинам-выходцам республики». О своей личной заинтересованности в проекте глава республики часто рассказывал в соцсетях, в частности, он заявлял, что «сбегал» с работы для того, чтобы лично проинспектировать, как идет установка колонн и прочих архитектурных форм на вблизи памятника. Финальный же результат глава республики назвал своей «сбывшейся мечтой».