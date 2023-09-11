В Уфе появится еще одна колоннада и обойдется в 5,8 миллионов рублей

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Новый архитектурный объект планируют установить на набережной реки Белой. Согласно проектной документации на портале госзакупок, объект представляет из себя колоннаду в неоклассическом стиле с колоннами коринфского ордера.
Начальная стоимость контракта на разработку проектно-сметной документации объекта составляет 5,84 млн рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств городского бюджета.
Сооружение должно состоять из двух половин, с колоннами без каннелюр, установленными на общие стилобаты высотой 1 м. Высота колонн без капители должна составлять 4,5 м. Высота антаблемента (одна из трёх основных частей архитектурного ордера, а именно система горизонтального перекрытия, опирающегося на колонну, пилон, стену — прим. ред.) по торцам — до 2,5 м.
Две части колоннады должны образовывать арку для прохода к набережной. По торцам колоннады необходимо расположить два небольших купола со шпилями. Отмечается, что, в теле колоннады должно быть предусмотрено место установки двух скульптур на тумбах. Облицовка объекта должна быть выполнена из натурального камня.
Помимо этого подрядчик должен будет внедрить в план колоннады систему наружного освещения — архитектурно–художественную подсветку. Среди прочих требований — обеспечить беспрепятственное перемещение маломобильных групп населения по территории. В частности, поверхности пешеходных путей выполнить твердыми, прочными, не допускающими скольжения.
Отметим, что колоннада ранее была воздвигнута на Советской площади в Уфе и представляет собой единый архитектурный ансамбль с конным памятником генералу Минигали Шаймуратову.
Об архитектурном сооружении и его значимости для Башкортостана неоднократно заявлял Радий Хабиров. По его словам, это памятник — «дань памяти легендарному военачальнику, а также всем павшим воинам-выходцам республики». О своей личной заинтересованности в проекте глава республики часто рассказывал в соцсетях, в частности, он заявлял, что «сбегал» с работы для того, чтобы лично проинспектировать, как идет установка колонн и прочих архитектурных форм на вблизи памятника. Финальный же результат глава республики назвал своей «сбывшейся мечтой».