mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:35

Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 17:37

Updated Сегодня, 17:37

В Турции убили ребенка из Уфы

В Турции убили ребенка из Уфы

11 сентября 2023, 17:35
В городе Мерсин ночью 8 сентября произошел страшный инцидент, о котором сообщили турецкие СМИ.

Отец, который несколько лет назад развелся с уфимкой, забрал сына, чтобы якобы навестить родственников. Однако по неизвестной причине он внезапно напал на мальчика с ножом. Свершив ужасное злодеяние, мужчина нанес несколько ударов ребенку и затем перерезал ему горло. После этого отец попытался наложить на себя руки, однако попытка была неудачной.

Родные турка спешно вызвали экстренную службу и рассказали о произошедшем. На место происшествия прибыли медики и полиция. Врачи, прибывшие первыми, не могли ничего сделать для спасения ребенка, он был уже мертв. Отца, находящегося в тяжелом состоянии, доставили в больницу. Местная полиция начала расследование данного случая.

Ранее Mkset сообщал о пропаже годовалого ребенка. О пропаже сына в начале июля заявила в полицию мать, подозревая, что ребенка мог похитить ее бывший супруг и по совместительству отец мальчика. Годовалого ребенка нашли и передали матери. Об этом корреспонденту Mkset сообщил адвокат женщины Роман Петров, отметив, что со стороны мужчины было оказано сопротивление.

#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Происшествие#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Демонтируют: стала известна судьба памятника Салавату Юлаеву в Уфе
Сегодня, 12:40
Известны даты полного перекрытия движения на Шакшинском мосту
Сегодня, 17:36
Обветшалый мир скидок: что происходит с Гагаринским рынком в Уфе перед реконструкцией
Сегодня, 08:13
«Беспредел»: водитель автобуса в Уфе забрал карту у ребенка из-за не прошедшей оплаты
Сегодня, 10:13
«Разработка бесперспективна». Власти Башкирии объявили, что будет с хребтом Ирендык
Сегодня, 08:25
Названа причины смерти туриста из Башкирии, который погиб на горе Ялангас
Сегодня, 12:52