В Турции убили ребенка из Уфы

Отец, который несколько лет назад развелся с уфимкой, забрал сына, чтобы якобы навестить родственников. Однако по неизвестной причине он внезапно напал на мальчика с ножом. Свершив ужасное злодеяние, мужчина нанес несколько ударов ребенку и затем перерезал ему горло. После этого отец попытался наложить на себя руки, однако попытка была неудачной.