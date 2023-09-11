В Турции убили ребенка из Уфы

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Отец, который несколько лет назад развелся с уфимкой, забрал сына, чтобы якобы навестить родственников. Однако по неизвестной причине он внезапно напал на мальчика с ножом. Свершив ужасное злодеяние, мужчина нанес несколько ударов ребенку и затем перерезал ему горло. После этого отец попытался наложить на себя руки, однако попытка была неудачной.
Родные турка спешно вызвали экстренную службу и рассказали о произошедшем. На место происшествия прибыли медики и полиция. Врачи, прибывшие первыми, не могли ничего сделать для спасения ребенка, он был уже мертв. Отца, находящегося в тяжелом состоянии, доставили в больницу. Местная полиция начала расследование данного случая.
Ранее Mkset сообщал о пропаже годовалого ребенка. О пропаже сына в начале июля заявила в полицию мать, подозревая, что ребенка мог похитить ее бывший супруг и по совместительству отец мальчика. Годовалого ребенка нашли и передали матери. Об этом корреспонденту Mkset сообщил адвокат женщины Роман Петров, отметив, что со стороны мужчины было оказано сопротивление.